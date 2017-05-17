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 Четверг, 18 мая 2017
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В Земетчино выявлен факт реализации молодняка кур без ветеринарных документов
Сегодня в Пензе
 

В мае 2017 года при проведении рейдового мероприятия на рынке, расположенном в р.п.Земетчино Пензенской области, инспектором отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области выявлена реализация гражданкой молодняка кур (в возрасте 170 дней) в количестве 125 голов без ветеринарных сопроводительных документов, характеризующих территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого подконтрольного товара, эпизоотическое состояние места его выхода и позволяющих идентифицировать подконтрольный товар, чем нарушила правила карантина животных и другие ветеринарно-санитарные правила.

Таким образом, гражданка нарушила ст.13 Закона РФ от 14.05.1993 года №4979-I «О ветеринарии», п.2-3 Приложения 1 к Приказу Минсельхоза РФ от 27.12.2016 года №589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях».

По итогам рейдового мероприятия гражданка привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ, назначен штраф в размере 500 рублей.

Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 18 мая 2017
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