Ярмарка и фестиваль парикмахерского искусства «Мода. Стиль. Красота»

В выставочном зале Пензенского ЦНТИ состоялась церемония открытия 15-ой межрегиональной выставки - ярмарки и фестиваля парикмахерского искусства «Мода. Стиль. Красота».

В этом году для участия заявилось более 50 участников, большая часть которых – представители города Пензы и Пензенской области, а также ведущие парикмахеры и технологи – стилисты из городов Саранска, Саратова, Москвы. Главным гостем фестиваля стала мастер категории Мэтр, главный тренер сборной России по парикмахерскому искусству, легендарный преподаватель Академии «Долорес» - Елена Баклушина.

В организации и открытии выставки приняли участие представители администрация города Пензы.

Программа выставки насыщена показательными выступлениями модельеров учебного центра АНО «Лига парикмахерского искусства и косметики», мастер – классами, представленными – «Плетение из лозы», «Изготовление объемных цветов для интерьера» организатор Центр по развитию предпринимательства в образовательных учреждениях г. Пензы; мастер- класс «Рисуем вензеля» организатор центр ногтевых технологий «NAIL АКАДЕМИЯ»; мастер класс по ногтевой эстетике, акварельной росписи, аэрографии проводят специалисты из Саратова и Москвы; кроме того, представлено все для парикмахерских и дизайна – «Reseda Odor Beouti», «KRYOLAN», «Alesandro Nemisi», «Мир красоты» и др.

Для всех желающих, в выставочном центре три дня с 17 по 19 мая с 10.00 до 18.00 часов будут проводится мастер – классы по маникюру, наращиванию ногтей и ресниц, плетению кос, диагностике состояния волос.

Вся продукция представлена от производителя и реализуется оптом и в розницу по оптовым ценам.