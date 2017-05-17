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 Четверг, 18 мая 2017
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За 2017 год выявлено 155 нарушений лесного законодательства
Сегодня в Пензе
 

По поручению Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и  Министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александра Москвина сформированы 4  мобильные группы, которые ежедневно проводят патрулирование на территории Пензенской области в части выявления и пресечения нарушений природоохранного, охотничьего и лесного законодательства на территории региона.

За истекший период 2017 года государственными лесными инспекторами Пензенской области проведено более 1500 рейдовых мероприятий направленных на выявление и пресечение нарушений лесного законодательства.

В результате проведённых вышеуказанных мероприятий выявлено 155 нарушений (в 2016 году -122). По всем случаям выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях, виновные лица привлечены к административной ответственности.

По характеру нарушений, за прошедший месяц сильно возросло количество нарушений правил пожарной безопасности в лесах (на данный момент выявлено 15 нарушений, на аналогичный период 2016 года – 8 нарушений).       

Также в период с 29 апреля по 14 мая 2017 года с целью выявления и пресечения нарушений правил санитарной безопасности в лесах, правил пожарной безопасности в лесах и выявления виновников возникновения лесных пожаров проведено межведомственное оперативно-профилактическое мероприятие «Выходной».

Данное мероприятие проводилась совместно с представителями территориальных органов МВД России. В лесничествах были сформированы выездные оперативные группы, проводящие патрулирования лесных участков в местах массового пребывания населения, одновременно с проведением противопожарной пропаганды.      

По результатам проведенного мероприятия было составлено 19  протоколов об административном правонарушении, совершено 263 выезда оперативных групп, проведено более 700 бесед с гражданами на противопожарную тематику.

Лицам, в отношении которых составлены протоколы об административных правонарушениях, грозят штрафы от 1 500 до 20 000 рублей.

Новость: Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области 18 мая 2017
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За 2017 год выявлено 155 нарушений лесного законодательства
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