Состоялось совещание с руководителям летних оздоровительных лагерей

В администрации города с участием советника администрации Сергея Маслянко, начальника отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными организациями администрации города Пензы Олега Викулова, председателя Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы Натальи Озеровой, начальника МКУ «Управление ГОЧС города Пензы» Алексея Михайлова, представителей Управления образования, УМВД России по Пензенской области, Управления ФСВНГ по Пензенской области состоялся семинар-совещание по вопросу готовности частных охранных организаций по оказанию качественной и полноценной услуги детским оздоровительным лагерям в период летней оздоровительной кампании 2017 года.

В ходе семинара был проведен инструктаж руководителей частных охранных организаций и летних оздоровительных лагерей по обеспечению охраны общественного порядка, антитеррористической защищенности, организации взаимодействия с правоохранительными органами и органами местного самоуправления.