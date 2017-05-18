В адрес Ивана Белозерцева поступило поздравление от Ассоциации мини-футбола России

Президент организации Эмиль Алиев поздравил главу региона и команду мини-футбольного клуба «Лагуна-УОР» с завоеванием «серебряных» медалей Чемпионата России по мини-футболу среди женских команд сезона 2016-2017 гг. Он поблагодарил губернатора за активное участие и действенную помощь в развитии данного вида спорта. «Благодаря Вашей поддержке футболисты, тренерский и административный штаб смогли показать высокий уровень спортивного мастерства, профессионализма и стремления к победе, что и позволило добиться такого высокого результата», – отмечает Эмиль Алиев. Напомним, что накануне Иван Белозерцев встретился с игроками команды и тренерским составом «Лагуны-УОР» и вручил награды выдающимся спортсменам.

Новость: Правительство Пензенской области 18 мая 2017