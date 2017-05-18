Проведен рейдовый осмотр земельных участков сельскохозяйственного назначения в Башмаковском районе

В соответствии с приказом руководителя Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области №76-пп от 27.04.2017 года «О проведении плановых (рейдовых) осмотров» должностным лицом, уполномоченным на осуществление государственного земельного надзора, получено задание на проведение осмотра, обследования земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных в границах Бояровского сельского совета Башмаковского района Пензенской области. По маршруту, указанному в задании, проведен осмотр земельных участков сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами 58:01:0010101:2 и 58:01:0010302:3, в ходе которого выявлены нарушения земельного законодательства РФ.

При осмотре земельного участка с кадастровым номером 58:01:0010101:2 выявлены признаки невыполнения требований статей 13 и 42 Земельного кодекса РФ, абзаца первого пункта 2 статьи 51 Федерального закона от 10.01.2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды». На части участка, площадью около 0,5 га, плодородный слой почвы перекрыт отходами от механической очистки и сортировки зерна, а также бытовым и строительным мусором. В другой части земельного участка с кадастровым номером 58:01:0010101:2 на четырех площадках снят плодородный слой почвы и в смеси с нижележащим слоем глины использован для обустройства временных переездов через реку Раёвка (овраги и балки). Рекультивация не проведена.

Осмотром земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 58:01:0010302:3 выявлены признаки нарушения требований подпункта 3 пункта 2 статьи 13, статьи 42 Земельного кодекса РФ, статьи 8 Федерального закона от 16.07.1998 года №101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения». Земельный участок не имеет признаков обработки почвы и возделывания сельскохозяйственных культур, по всей площади зарос древесно-кустарниковой растительностью.

По результатам планового (рейдового) осмотра должностным лицом, проводившим обследование, составлен соответствующий акт и мотивированные представления для принятия решения о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».