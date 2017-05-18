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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Четверг, 18 мая 2017
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Врачи дают рекомендации по профилактике вирусного гепатита А
Сегодня в Пензе
 

Вирусный  гепатит А  - острое  инфекционное  заболевание, которое вызывается  вирусом из семейства энтеровирусов и протекает  с поражением печени. 

Для болезни характерна сезонность. Вирусный гепатит А чаще всего развивается летом и осенью. Наиболее уязвимы дети и молодые люди. Единственный источник инфекции - больной человек. Основной механизм заражения реализуется водным, пищевым и контактно-бытовым путями. 

Чаще всего можно заразиться, употребляя некипяченую воду, не только из водоемов и родников, но и из-под крана (вирус устойчив к хлору, в холодной воде сохраняется месяцами, уничтожается при температуре 100C).

Не рекомендуется употреблять фрукты и овощи без должной термической обработки. Нельзя купаться в загрязненных водоемах или бассейнах, при прямом контакте с инфицированным человеком (человек становится заразным еще за 2 недели до развития у него каких-либо признаков заболевания) при несоблюдении правил личной гигиены. Факторами передачи при этом служат руки, а также все предметы, контаминированные возбудителем инфекции.

Гепатит А обычно длится от 14 до 30 дней. Заболевание может протекать в желтушной (характерные признаки: потемнение мочи до цвета темного пива, пожелтение склер, кожных покровов) и безжелтушной формах (кожа и склеры человека не желтеют). 

Безжелтушные формы наблюдаются в 3 раза чаще желтушных и могут быть обнаружены лабораторно. 

Больные с вирусным гепатитом А и с подозрением на него подлежат обязательной госпитализации в инфекционное отделение с целью комплексного лечения и изоляции. От своевременно начатого лечения зависит тяжесть, длительность и исход заболевания.  Контактные с больным лица подлежат медицинскому наблюдению и обследованию.

Врачи призывают соблюдать меры неспецифической профилактики, которые заключаются в соблюдении правил личной гигиены, употреблении только   кипяченой воды, мытье фруктов, ягод, и овощей ТОЛЬКО кипяченой водой. Вакцинацию населения против вирусного гепатита А проводят в соответствии с действующим календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Вакцинации подлежат  лица, у которых высок риск заражения. Это, в первую очередь, медицинские работники, лица, которые работают в дошкольных, школьных учреждениях, интернатах, работники общественного питания и водоснабжения.

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