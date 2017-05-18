|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Александр Ягов был признан победителем в номинации «Разработка нового учебного оборудования»
Сегодня в Пензе
|
В заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по технологии Пензенская область приняла участие впервые. Регион представляли учащиеся гимназии № 44 г. Пензы Александр Ягов и Илья Христофоров. Илья вошел в число призеров. По результат оценки жюри Александр Ягов был признан победителем в номинации «Разработка нового учебного оборудования». Он представил универсальный стенд «Механика», который позволяет проводить демонстрационные опыты и лабораторные работы по физике.
В заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по технологии Пензенская область приняла участие впервые. Регион представляли учащиеся гимназии № 44 г. Пензы Александр Ягов и Илья Христофоров. Илья вошел в число призеров.
По результат оценки жюри Александр Ягов был признан победителем в номинации «Разработка нового учебного оборудования». Он представил универсальный стенд «Механика», который позволяет проводить демонстрационные опыты и лабораторные работы по физике.
Новость: Министерство образования Пензенской области 18 мая 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru