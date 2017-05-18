В заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по технологии Пензенская область приняла участие впервые. Регион представляли учащиеся гимназии № 44 г. Пензы Александр Ягов и Илья Христофоров. Илья вошел в число призеров. По результат оценки жюри Александр Ягов был признан победителем в номинации «Разработка нового учебного оборудования». Он представил универсальный стенд «Механика», который позволяет проводить демонстрационные опыты и лабораторные работы по физике.

Новость: Министерство образования Пензенской области 18 мая 2017