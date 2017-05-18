В Пензе прошла VIII Областная военно-спортивная Спартакиада

На базе стрельбища УФСИН по Пензенской области 15-16 мая 2017г. прошла VIII Областная военно-спортивная Спартакиада на Приз Героя России Александра Сергеева. В Спартакиаде приняли участие 11 команд, объединивших более 80 воспитанников кадетских классов, военно-патриотических клубов и объединений Пензы и области.

Наряду с обязательными для подобных соревнований видами, такими как строевая подготовка, сборка/разборка автомата АК-74, метание гранаты, физподготовка, оказание доврачебной помощи, в программе Спартакиады уже второй год присутствуют состязания по военной истории и правоведению.

Первое место в общем зачёте Спартакиады в старшей возрастной группе участников разделили к оманды школ №30 и №47 г.Пензы. Победителями в младшей возрастной группе стали кадеты морского кадетского класса школы им. С.Е. Кузнецова с. Чемодановки Бессоновского района.

Спартакиада посвящена Памяти первого командира спецназа УИН майора внутренней службы Александра Сергеева, который в июне 1994 г. ценой собственной жизни спас заложников в учреждении ЯК 7/5 Пензы.

Организаторы Спартакиады - Министерство образования Пензенской области и региональное Управление Федеральной службы исполнения наказаний России.