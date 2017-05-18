|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
В Пензе прошла VIII Областная военно-спортивная Спартакиада
Сегодня в Пензе
|
На базе стрельбища УФСИН по Пензенской области 15-16 мая 2017г. прошла VIII Областная военно-спортивная Спартакиада на Приз Героя России Александра Сергеева. В Спартакиаде приняли участие 11 команд, объединивших более 80 воспитанников кадетских классов, военно-патриотических клубов и объединений Пензы и области. Наряду с обязательными для подобных соревнований видами, такими как строевая подготовка, сборка/разборка автомата АК-74, метание гранаты, физподготовка, оказание доврачебной помощи, в программе Спартакиады уже второй год присутствуют состязания по военной истории и правоведению. Первое место в общем зачёте Спартакиады в старшей возрастной группе участников разделили к оманды школ №30 и №47 г.Пензы. Победителями в младшей возрастной группе стали кадеты морского кадетского класса школы им. С.Е. Кузнецова с. Чемодановки Бессоновского района. Спартакиада посвящена Памяти первого командира спецназа УИН майора внутренней службы Александра Сергеева, который в июне 1994 г. ценой собственной жизни спас заложников в учреждении ЯК 7/5 Пензы. Организаторы Спартакиады - Министерство образования Пензенской области и региональное Управление Федеральной службы исполнения наказаний России.
На базе стрельбища УФСИН по Пензенской области 15-16 мая 2017г. прошла VIII Областная военно-спортивная Спартакиада на Приз Героя России Александра Сергеева. В Спартакиаде приняли участие 11 команд, объединивших более 80 воспитанников кадетских классов, военно-патриотических клубов и объединений Пензы и области.
Наряду с обязательными для подобных соревнований видами, такими как строевая подготовка, сборка/разборка автомата АК-74, метание гранаты, физподготовка, оказание доврачебной помощи, в программе Спартакиады уже второй год присутствуют состязания по военной истории и правоведению.
Первое место в общем зачёте Спартакиады в старшей возрастной группе участников разделили к оманды школ №30 и №47 г.Пензы. Победителями в младшей возрастной группе стали кадеты морского кадетского класса школы им. С.Е. Кузнецова с. Чемодановки Бессоновского района.
Спартакиада посвящена Памяти первого командира спецназа УИН майора внутренней службы Александра Сергеева, который в июне 1994 г. ценой собственной жизни спас заложников в учреждении ЯК 7/5 Пензы.
Организаторы Спартакиады - Министерство образования Пензенской области и региональное Управление Федеральной службы исполнения наказаний России.
Новость: Министерство образования Пензенской области 18 мая 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru