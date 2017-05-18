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 Четверг, 18 мая 2017
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«Май – месяц здорового сердца»
Сегодня в Пензе
 
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Когда нет времени идти в больницу, врачи приходят сами. Пензенская область присоединилась к всероссийской акции «Май – месяц здорового сердца». Своих пациентов врачи наши в многофункциональном центре. Посетителям учреждения предложили измерить давление и проконсультироваться со специалистом.

«Мы выбрали 4 социально значимых объекта в нашей области. Это многофункциональные центры, автовокзалы, офисы банка и отделения пенсионного фонда. По графику у нас акции пройдут в этих организациях. Мы выбрали эти площадки, потому что здесь всегда много посетителей, которые пришли по своим делам, но в дополнение они смогут получить услуги медицинских специалистов», – рассказала заместитель главного врача Пензенского областного центра медицинской профилактики Ирина Пузракова.

В рамках акции в регионе работают 13 точек, где каждый может измерить артериальное давление бесплатно и без очереди. Порой люди не замечают, насколько высоким оно может быть, и привыкают к своему состоянию. Чего делать нельзя категорически, предупреждают медики.

«Я никогда не контролировал давление, просто случайно сейчас замерил, сказали, что повышенное, надо обратиться к врачу. Это очень хорошая акция», – сказал посетитель МФЦ Олег Богданов.

Заболевания сердца в последнее время значительно помолодели. При недомогании врачи советуют не откладывать визит в медицинское учреждение. Особенно должны насторожить факторы риска. Ведь на сегодняшний день сердечнососудистые заболевания занимают первое место среди причин смертности.

«Факторами риска являются излишнее питание, низкая физическая активность, курение, неблагополучная наследственность. В этом случае нужно вовремя принять меры, начать лечение, следить за собой или изменить образ жизни», – пояснила врач-терапевт Алевтина Проценко.

Организаторы надаются, что акция найдет отклик у населения, и люди буду бережно относиться к сохранению своего здоровья.

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