«Справедливая Россия» подводит «Социальные итоги»!

«Справедливая Россия» подвела «Социальные итоги» — под таким названием Партия подготовила доклад о ситуации, сложившейся в стране в 2016-ом году. Каждый параграф документа основан строго на общественном мнении. Иначе быть не должно — убеждены члены Партии.

Председатель Совета Пензенского регионального отделения Партии «Справедливая Россия», Валерий Плахута, отметил: «Только диалог между властью и обществом, только честный разговор о социальных «язвах» может продвигать нашу страну вперёд!»

Чтобы строить будущее, нужно разобраться в настоящем, оценить состояние всех сфер жизни государства. Этим и занялись эксперты «Справедливой России», совместно с социологами глубоко проанализировав самые актуальные для общества темы: здравоохранение, образование, культуру, жилищно-коммунальное хозяйство, а также уровень безработицы и заработной платы населения. Результаты анализа оптимистичными не назовёшь.

«У наших сограждан есть понимание того, что страна находится в состоянии экономического кризиса. 78% граждан считают, что кризис носит затяжной характер, а ситуация, сложившаяся в экономике, угрожает и политической стабильности страны», — констатировал Валерий Анатольевич.

Опрос показал: 90% россиян не довольны уровнем своей заработной платы и той колоссальной разницей между заработком наиболее преуспевающих и менее обеспеченных граждан. «Справедливая Россия» всегда предлагала своё решение этой проблемы — ввести прогрессивную шкалу налогообложения, чтобы граждане с ежемесячным доходом меньше миллиона рублей платили налог в 13%, у кого же доход выше — больший процент.

«Если этих граждан с такой высокой зарплатой обложить соответствующим налогом, в стране появится дополнительный бюджет на решение многих насущных проблем», — подчеркнул региональный лидер.

О том, какие ещё проблемы волнуют общество, знают в Центре защиты прав граждан, открытом при региональном отделении Партии год назад. За это время сюда обратились сотни жителей Пензенской области в надежде на справедливость. Эксперт Центра, Людмила Коломыцева, пояснила: «За год нас посетили две с половиной тысячи человек! Столько обращений мы направили в разные инстанции. И только в этом году мы смогли помочь людям вернуть незаконно взятые с них средства в размере 631 тысячи рублей. Подобной работы не ведёт никто!»

За один только год специалисты Центра помогли семнадцати льготникам в получении жизненно необходимых лекарств, добились для граждан перерасчёта стоимости коммунальных услуг в несколько миллионов рублей, раскрыли махинации недобросовестных управляющих компаний.

«Кроме того, волонтёрами нашего Центра было проведено 600 собраний во дворах, на которых мы рассказываем о Центре, куда граждане могут обратиться за помощью, и призываем их создавать советы домов, потому что без совета дома у него нет хозяина, а управляющие компании могут творить произвол, что они и делают», — отметила Людмила Коломыцева.

Цель «Справедливой России» в целом и Центра защиты прав граждан в частности — пробудить у населения гражданскую активность, чтобы люди знали о своих правах и умели их отстаивать. Но и государство должно идти навстречу гражданам.

Валерий Плахута подчеркнул: «Гражданин достоин большего внимания со стороны государства! Нам необходимо социально ориентированное государство. Пока же у нас есть только патриотизм, но нет этой социальной ориентации. В стране ощущается дисбаланс между внешней и внутренней политикой».

Все эти предложения отражены в докладе, который лидер Партии, Сергей Миронов, передал Председателю Правительства России, Дмитрию Медведеву, в надежде на то, что мнение граждан будет услышано, а именно россияне и никто другой подводили эти «Социальные итоги».