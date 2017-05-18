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Дюжина наркоторговцев
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«Это началось с того, что я искал себе работу с хорошей заработной платой. Друг мне предложил работу курьером. Я согласился», - отметил подозреваемый.
Курьером запрещенных веществ. Молодой человек стал членом преступной группировки из 12 человек. Большинство из них не были знакомы друг с другом в целях конспирации. Банда держала интернет-магазин и продавала через него наркотики. Прятали запрещенные вещества либо на своих дачах, либо в лесах. После года преступных действий правонарушителей удалось задержать.
«В ходе следственных мероприятий сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота более 17 видов наркотиков синтетического происхождения общей массой около двух килограмм», - отметил заместитель начальника отдела по расследованию ОПГ СУ УМВД РФ по Пензенской области Олег Буканов.
Расследование этого дела шло почти год. За это время служители закона провели больше ста экспертиз и допросили 120 свидетелей. На данный момент подозреваемым предъявлено обвинение. Каждому из участников банды грозит до 20 лет лишения свободы.
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