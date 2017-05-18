Как настоящие артисты они уверено держатся на публике, читают с выражением и помнят наизусть выученные тесты. Выступать в областном центре для участников проекта «Ковчег Сказок» очень волнительно и радостно. В этом году конкурс объединил более 400 ребят нашего региона.

«У нас есть постоянные участники конкурса, в течение 8 лет мы наблюдаем, как они растут, начинают взрослую жизнь. Очень приятно видеть, что благодаря этому проекту и программе по социальной адаптации, ребенок превращается во взрослого образованного человека, который много знает о своем крае и о русской культуре и становится открытой творческой личностью», – рассказал креативный директор Пензенского Союза благотворителей «Ковчег» Кирилл Шепелев.

В театральном конкурсе участвуют воспитанники детских домов, интернатов и приютов Пензенской области. Ребята приехали из Неверкино, Городища, Мокшана и Сердобска. В своих постановках они должны показать культуру народов Ближнего Зарубежья. Тема для детей хоть и непростая, но она учит доброте и толерантности.

«Я играю роль жены в казахской сказке, костюм тоже казахский. Ожидаю от нашего выступления веселья и радости», – поделилась участница конкурса Виктория Вахромова.

Ребята доказали, что среди них есть не только талантливые актеры, но и художники. Изобразительному искусству и декоративно-прикладному творчеству была посвящена вторая часть благотворительного проекта.

Все участники проекта «Ковчег Сказок » были награждены подарками, два учреждения – села Головинщено и Сердобска – стали обладателями гран-при.