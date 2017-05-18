Итоги контрольно-надзорной деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения за 4 месяца 2017 года

За 4 месяца 2017 года Управлением Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области рассмотрено 6 заявлений на предоставление и переоформление лицензий на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения. По результатам их рассмотрения предоставлено 2 лицензии, переоформлено 4 лицензии.

В рамках осуществления контроля за соблюдением лицензионных требований и контроля за обращением лекарственных средств для ветеринарного применения проведено 20 проверок, из них 5 плановых и 15 внеплановых проверок.

По результатам проведения контрольно-надзорных мероприятий выписано 7 предписаний, оформлено 9 административных протоколов, наложено штрафов на сумму 117 тыс. рублей.

Основными нарушениями в результате проведенных мероприятий являются нарушения правил хранения лекарственных средств для ветеринарного применения, а также оборот незарегистрированных и недоброкачественных лекарственных препаратов на территории Российской Федерации.

В рамках осуществления работы по мониторингу контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения, мониторинга выборочного контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения за 4 месяца 2017 года отобрано 38 проб лекарственных средств для ветеринарного применения.

По результатам комплекса мероприятий государственного контроля, проведенных отделом, выявлено и изъято из обращения 4 торговых наименования - 17 единиц незарегистрированных лекарственных препаратов для ветеринарного применения и 1 торговое наименование – 1 единица недоброкачественного лекарственного препарата для ветеринарного применения.