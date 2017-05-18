Кадастровая палата проводит личный приём граждан в районах Пензенской области

Кадастровая палата продолжает работу с населением в районах Пензенской области, где проводится выездной приём граждан. На вопросы людей отвечают должностные лица и начальники отделов. Специалисты Кадастровой палаты информируют граждан по вопросам обеспечения учётно-регистрационных действий в сфере кадастрового учёта, объектов недвижимости, земельных участков, объектов незавершённого строительства и т.д.

Проследить актуальную информацию о том, когда и в каком районе будет проводиться личный приём, можно на сайте kadastr.ru и в официальной группе в социальной сети ВКонтакте. В 2017 году уже был проведён личный приём граждан в шести районах области: Наровчатском, Неверкинском, Нижнеломовском, Кузнецком, Вадинском и Пачелмском. Очередной выездной приём запланирован на 26 мая в Каменском районе.