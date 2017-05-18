Пензенская область перевыполнила план по искусственному лесовосстановлению

В лесах Пензенской области завершился весенний лесокультурный сезон 2017 года. В настоящее время проведены посевные работы на лесных питомниках региона на площади 8,5 га высеяно почти 600 кг семян сосны обыкновенной, проведен посев в теплицах на площади и высажены лесные культуры в регионе на площади 967 га.

При посадке леса использован стандартный посадочный материал, выращенный в лесных питомниках и теплицах области. Работы по лесовосстаноовлению будут продолжены и в осенний период до конца октября.