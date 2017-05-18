|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Пензенская область перевыполнила план по искусственному лесовосстановлению
Сегодня в Пензе
|
В лесах Пензенской области завершился весенний лесокультурный сезон 2017 года. В настоящее время проведены посевные работы на лесных питомниках региона на площади 8,5 га высеяно почти 600 кг семян сосны обыкновенной, проведен посев в теплицах на площади и высажены лесные культуры в регионе на площади 967 га. При посадке леса использован стандартный посадочный материал, выращенный в лесных питомниках и теплицах области. Работы по лесовосстаноовлению будут продолжены и в осенний период до конца октября.
В лесах Пензенской области завершился весенний лесокультурный сезон 2017 года. В настоящее время проведены посевные работы на лесных питомниках региона на площади 8,5 га высеяно почти 600 кг семян сосны обыкновенной, проведен посев в теплицах на площади и высажены лесные культуры в регионе на площади 967 га.
При посадке леса использован стандартный посадочный материал, выращенный в лесных питомниках и теплицах области. Работы по лесовосстаноовлению будут продолжены и в осенний период до конца октября.
Новость: Дмитрий Раткин 18 мая 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru