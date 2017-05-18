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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Четверг, 18 мая 2017
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Пензенская область перевыполнила план по искусственному лесовосстановлению
Сегодня в Пензе
 

В лесах Пензенской области завершился весенний лесокультурный сезон 2017 года. В настоящее время проведены посевные работы на лесных питомниках региона на площади 8,5 га высеяно почти 600 кг семян сосны обыкновенной, проведен посев в теплицах на площади и высажены лесные культуры в регионе на площади 967 га.

При посадке леса использован стандартный посадочный материал, выращенный в лесных питомниках и теплицах области. Работы по лесовосстаноовлению будут продолжены и в осенний период до конца октября. 

Новость: Дмитрий Раткин 18 мая 2017
2017-05-18
17 мая отмечается Всемирный день информационного общества
В Пензе поздравили работников связи
 
2017-05-18
Губернатор принял участие в межведомственном совещании руководителей правоохранительных структур и органов государственной власти Пензенской области
 Главной темой совещания, состоявшегося в областной прокуратуре, стали вопросы переселения граждан из аварийного жилищного фонда
 
2017-05-18
Алексей Михайлов отметил, что в 2017 году на обеспечение первичных мер пожарной безопасности запланировано 44448,2 тыс. рублей
 За истекший период 2016-2017 годов на территории города проведено более 300 рейдов и выдано более 10000 памяток
 
2017-05-18
«Студент года Сурского края – 2017»
В Пензе продолжается приём заявок на участие в региональной премии
 
2017-05-18
МЧС предупреждает
В администрации Пензенского района прошёл семинар для садоводов Пензенского района
 
2017-05-18
«Спорт, красота и грация!»
Более 100 мальчишек и девчонок продемонстрировали свои умения и мастерство на спортивном празднике
 
2017-05-18
На 54 маршрут поставят автобус на газомоторном топливе на 1 месяц
 В ходе презентации были рассмотрены вопросы эксплуатации автобусов, их технические характеристики, стоимость и сроки поставки
 
2017-05-18
Какой май без джаза?
В седьмой раз в Пензе пройдёт фестиваль джазовой музыки
 
2017-05-18
Пензенская область перевыполнила план по искусственному лесовосстановлению
 При посадке леса использован стандартный посадочный материал
 
2017-05-18
Кадастровая палата проводит личный приём граждан в районах Пензенской области
 Кадастровая палата продолжает работу с населением в районах Пензенской области
 
2017-05-18
Итоги контрольно-надзорной деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения за 4 месяца 2017 года
 Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует
 
2017-05-18
«Ковчег Сказок»
Благотворительному проекту исполнилось 8 лет
 
2017-05-18
Дюжина наркоторговцев
Полиция изъяла у преступной группировки около двух килограмм наркотиков
 
2017-05-18
«Справедливая Россия» подводит «Социальные итоги»!
В Центре защиты прав граждан отчитались о проделанной за год работе
 
2017-05-18
«Май – месяц здорового сердца»
В МФЦ пензенцам предложили измерить давление
 

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