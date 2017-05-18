Какой май без джаза?

Главное культурное событие весны приближается! Уже 19 мая в Пензе откроется традиционный музыкальный фестиваль «Jazz May». Площадь между филармонией и киноконцертным залом уже покрывается натуральным зеленым газоном — 400 квадратных метров! В эту пятницу здесь выступят самые виртуозные музыканты.

Министр культуры и туризма Пензенской области, Татьяна Курдова, отметила: «Сейчас уже расстилается зеленый ковер, как традиционная, неотъемлемая атрибутика мероприятия. Хорошо, что эта традиция у нас из года в год не меняется. Наш фестиваль становится популярным не только в Пензенской области, но и далеко за ее пределами. И уже в прошлом году был открыт новый туристический маршрут. Надеемся, что в этом году к нам на «Jazz May» приедет еще больше и туристов!»

Организаторы фестиваля обещают, что в этом году зрителей ждут приятные сюрпризы. Музыканты из России, США, Венгрии, Франции, Испании, Люксембурга и Украины покажут свое мастерство.

«В этом году впервые в фестивале примут участие музыканты из семи стран мира. Такого ещё не было! В прошлом году у нас было четыре страны, в этом году их семь!» — пояснил продюсер фестиваля, Олег Рубцов.

Выступления участников фестиваля в этом году разделили по географическому принципу: каждый день Пенза будет встречать новых гостей.

«Луганск у нас играет в первый день, во второй день — гости из Самары, в третий день – из Саратова. Фестиваль в очередной раз показывает, что с его помощью укрепляются, усиливаются горизонтальные связи между территориями. Мне кажется, это очень важно», — подчеркнул Олег Рубцов.

Кроме зажигательной музыки, «Jazz May» подготовил для пензенцев мастер-классы. Хедлайнеры фестиваля — Дена Дероуз, Мариам Мерабова и Алина Ростовская — проведут занятия по вокалу. А ещё все желающие смогут поучиться джазовой импровизации и танцам!