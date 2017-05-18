На 54 маршрут поставят автобус на газомоторном топливе на 1 месяц

В целях приобретения предприятиями-перевозчиками города Пензы автобусов большого класса, работающих на компримированном природном газе (газомоторном топливе) была проведена презентация автобуса марки ЛиАЗ-5292. Транспортное средство осмотрели заместитель главы администрации города Пензы Андрей Шевченко, начальник Управления транспорта и связи Пензы Максим Иванкин, руководители предприятий-перевозчиков города и представители завода изготовителя. В ходе презентации были рассмотрены вопросы эксплуатации автобусов, их технические характеристики, стоимость и сроки поставки. По результатам переговоров была достигнута договоренность о передачи одной единицы транспорта сроком на один месяц для опытной эксплуатации на муниципальном маршруте регулярных перевозок города Пензы № 54 «Арбековская застава - Аэропорт».

Новость: Администрация города Пензы 18 мая 2017