|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
На 54 маршрут поставят автобус на газомоторном топливе на 1 месяц
Сегодня в Пензе
|
В целях приобретения предприятиями-перевозчиками города Пензы автобусов большого класса, работающих на компримированном природном газе (газомоторном топливе) была проведена презентация автобуса марки ЛиАЗ-5292. Транспортное средство осмотрели заместитель главы администрации города Пензы Андрей Шевченко, начальник Управления транспорта и связи Пензы Максим Иванкин, руководители предприятий-перевозчиков города и представители завода изготовителя. В ходе презентации были рассмотрены вопросы эксплуатации автобусов, их технические характеристики, стоимость и сроки поставки. По результатам переговоров была достигнута договоренность о передачи одной единицы транспорта сроком на один месяц для опытной эксплуатации на муниципальном маршруте регулярных перевозок города Пензы № 54 «Арбековская застава - Аэропорт».
В целях приобретения предприятиями-перевозчиками города Пензы автобусов большого класса, работающих на компримированном природном газе (газомоторном топливе) была проведена презентация автобуса марки ЛиАЗ-5292.
Транспортное средство осмотрели заместитель главы администрации города Пензы Андрей Шевченко, начальник Управления транспорта и связи Пензы Максим Иванкин, руководители предприятий-перевозчиков города и представители завода изготовителя.
В ходе презентации были рассмотрены вопросы эксплуатации автобусов, их технические характеристики, стоимость и сроки поставки.
По результатам переговоров была достигнута договоренность о передачи одной единицы транспорта сроком на один месяц для опытной эксплуатации на муниципальном маршруте регулярных перевозок города Пензы № 54 «Арбековская застава - Аэропорт».
Новость: Администрация города Пензы 18 мая 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru