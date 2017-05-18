Уже в третий раз в стенах центра детско-юношеского технического творчества проходит спортивный праздник «Спорт, красота и грация!». С каждым годом желающих принять участие в фестивале становится всё больше. В этот раз в ФОКе «Центральный» собралось свыше 100 мальчишек и девчонок в возрасте от 5 до 16 лет.

«Это дети, которые занимались и занимаются различными направлениями, приближенными к спорту: аэробика, художественная гимнастика, уличные танцы»,- рассказывает Евгений Деркачев, директор ФОКа «Центральный».

Фестиваль «Спорт, красота и грация!» является одной из форм подведения итогов учебного года, где учащиеся могут продемонстрировать свои умения и навыки, а также набраться соревновательного опыта.

«Для детей фестиваль хорош тем, что здесь не присутствует соревновательный уровень. Ребята не конкурируют между собой, а в свободной форме представляют свои лучшие номера», - говорит Евгений Деркачев.

Впереди у школьников каникулы. Но уже через 3 месяца секции снова откроют двери свои подопечным и ребята продолжат своё обучение.