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МЧС предупреждает
Сегодня в Пензе
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В Пензе начался дачный сезон, а значит время засухи и пожаров. Для того, чтобы уменьшить риск возгорания сухой травы и дачных участков в администрации Пензенского района состоялся семинар с председателями садовых обществ района по обеспечению пожарной безопасности, в котором принял участие глава администрации Пензенского района Сергей Козин.
«Сталкиваемся с безразличным отношением к обращению с огнём. Сухой мусор сжигают не так как нужно сжигать. Мы получили не очень хорошие результаты»,- прокомментировал глава администрации Пензенского района, Сергей Козин.
В Пензенском районе с начала весенне-летнего пожароопасного периода зафиксировано более 60 случаев загорания сухой травы и мусора. Несколько раз огонь перешел на дачные массивы. По нескольку участков и дачных домиков сгорело в садоводческих обществах «Приеланское», «Краснотал», «Малиновка» и «Родничок».
«На сайте администрации весят правила по сжиганию мусора, также большой проблемой является появление несанкционированных свалок»,- сказал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области, Сергей Ветошкин.
Также начальник отдела надзорной деятельности Сергей Ветошкин напомнил о том, какое должно быть расстояние для проезжей части и какие правила необходимо соблюдать для собственной безопасности.
«В садовых обществах для проезда техники должно быть не менее 3,5 метров, также не допускается установка шлагбаумов на отдельных проездах и улицах. Решение об установке шлагбаума на проезжей части должно решаться только на общем собрании. Также должна предусматриваться система оповещения людей на случай ЧС. Зпас воды для целей пожаротушения»,-добавил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области, Сергей Ветошкин.
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