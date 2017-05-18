До конца этой недели можно успеть подать заявку на участие в региональной премии «Студент года Сурского края – 2017» на официальном сайте конкурса.

«Сам конкурс проходит в 3 этапа. Сейчас уже завершается приём заявок заочного этапа. Со следующей недели мы с нашим компетентным жюри будем отбирать ребят на очный этап, где они будут презентовать себя», - рассказывает Валерия Семина, Председатель оргкомитета пензенской региональной премии «Студент года Сурского края – 2017».

На сегодняшний день на конкурс поступило 67 заявок. Наибольшей популярностью у студентов пользовались две номинации: «Творческая личность года» и «Доброволец года». Студент Пензенского университета архитектуры и строительства Илья Асташкин решил стать участником конкурса, чтобы воплотить в жизнь свой проект по применению беспилотных мобильных комплексов для контроля качества автодорог .

«Я решил создать такой проект для уменьшения траты времени и денег. Беспилотные технологии — это новая эра. Я хочу реализовать этот проект в Пензенской области, создать производство», - рассказывает Илья Асташкин, участник пензенской региональной премии «Студент года Сурского края – 2017».

Отправить заявку на участие можно до 21 мая. 9 июня в Центре культуры и досуга станут известны имена победителей.