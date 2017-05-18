Начальник МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Пензы» Алексей Михайлов отчитался о деятельности администрации города Пензы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на комиссии городской Думы по общественной безопасности, защите прав граждан, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности.

В своем отчете Алексей Михайлов отметил, что в 2017 году на обеспечение первичных мер пожарной безопасности запланировано 44448,2 тыс. рублей.

На территории города обстановка с пожарами имеет устойчивую тенденцию к снижению. В целом по городу за 5 лет количество пожаров уменьшилось на 23,6%.

Эти позитивные результаты стали следствием скоординированной работы иных органов местного самоуправления, организаций и органов управления городского звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц от пожаров, повышения уровня пожарной безопасности и эффективности мер по предупреждению и снижению количества пожаров на территории города ежегодно проводятся мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в весенне-летний и осенне-зимний пожароопасные периоды, утверждаемые постановлениями главы администрации города на текущий год.

В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности, спасания людей и имущества при пожарах, организации и осуществления тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в городе Пензе созданы две муниципальные пожарные части (ул. Антонова, 3д и ул. Новоселов, 122).

В соответствии с приказом МЧС РФ от 05.05.2008 г. № 240 муниципальные пожарные части входят в состав гарнизона пожарной охраны города Пензы и находятся в постоянной боевой готовности по предназначению.

Подразделения муниципальной пожарной охраны в 2016-2017 годах принимали непосредственное участие в тушении 213 пожаров, 24 раза - в ликвидации последствий аварий и обеспечении безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей.

На предприятиях МУП «Пензадормост» и МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» созданы добровольные пожарные команды, разработаны

и утверждены положения об их деятельности.

Продолжается систематически организованная работа с жителями частного сектора по разъяснению правил пожарной безопасности, направленная на предупреждение пожаров.

Межведомственными комиссиями с участием представителей надзорных органов осуществляются профилактические рейды. Особое внимание уделяется местам проживания социально неадаптированной части населения, неблагополучных семей и лиц, злоупотребляющих алкоголем. По результатам проверок принимаются меры к нарушителям правил пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством. Проводится разъяснительная и пропагандистская работа противопожарной направленности, населению выдаются памятки.

За истекший период 2016-2017 годов на территории города проведено более 300 рейдов и выдано более 10000 памяток.

- Выполнение мероприятий позволило создать положительные тенденции повышения уровня противопожарной защиты на территории города Пензы, сократить общее количество пожаров, уменьшить тяжкие последствия от них и оказало непосредственное влияние на общее укрепление пожарной безопасности, - подчеркнул начальник МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Пензы» Алексей Михайлов.