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 Четверг, 18 мая 2017
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Губернатор принял участие в межведомственном совещании руководителей правоохранительных структур и органов государственной власти Пензенской области
Сегодня в Пензе
 

Губернатор принял участие в межведомственном совещании руководителей правоохранительных структур и органов государственной власти Пензенской области.

Главной темой совещания, состоявшегося в областной прокуратуре, стали вопросы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, обеспечения жильём сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также состояние законности при осуществлении указанных видов деятельности.

В ходе рассмотрения повестки дня прокуратурой Пензенской области был представлен анализ текущей ситуации, обозначены проблемы с переселением на территориях муниципальных образованиий и областного центра.

Состоялось обсуждение состояния конкуренции в сфере строительства и приобретения жилых помещений, социально значимых объектов для муниципальных нужд. Кроме того, участники межведомственного совещания обозначили пути решения проблем, возникающих при переселении граждан из аварийного жилищного фонда и проведении капитального ремонта многоквартирных домов, а также меры обеспечения законности при предоставлении жилья детям-сиротам.

«Вопросы, которые мы сегодня с вами обсуждаем, затрагивают права многих тысяч жителей Пензенской области, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, разрешить которую самостоятельно они не имеют возможности и потому нудждаются в государственной поддержке», - констатировал глава областной исполнительной власти, обращаясь к участникам официального мероприятия. 

«Проблемы с расселением аварийного жилья есть, наша задача - сделать всё для того, чтобы их устранить. При этом, необходимо отметить, что в большинстве случаев граждане благодарны государству за оказанную помощь. В 2007 году, когда вышел майский Указ Президента, я работал главой города Пензы. Не проходило дня, чтобы ко мне не обращались граждане, дома которых пришли в негодность. На сегодняшний день эти люди, благодаря программе переселения из аварийного жилья, переехали в новые квартиры, иногда высказывают претензии, но и «спасибо» говорят за возможность жить в нормальных условиях», - подчеркнул он.

Иван Белозерцев напомнил, что только в 2016 году в Пензенской области было расселено почти 35 тысяч квадратных метров непригодного для проживания жилья, что позволило улучшить жилищные условия более чем 2 тысячам граждан.  

В соответствии с майскими Указами Президента Российской Федерации, с 2013 по 2017 годы на территории Пензенской области в рамках действующих региональных программ в 14 муниципальных образованиях необходимо переселить более 8 тысяч человек из 3 436 жилых помещений в 359 аварийных многоквартирных домах.

В настоящее время ведётся работа по реализации мероприятий заключительного этапа 2016 - 2017 годов. К расселению запланировано 2 687 жителей из 1 270 жилых помещений. 

Напомним, что на заседании Госсовета 4 мая текущего года глава государства поручил Правительству Российской Федерации совместно с регионами выработать постоянно действующие механизмы расселения аварийного жилого фонда и запустить их с 1 января 2019 года. А на переходный период продлить работу Фонда жилищно-коммунального хозяйства.

По поручению Ивана Белозерцева в Пензенской области приступили к разработке региональной программы расселения ветхого и аварийного жилья. Она позволит продолжить работу по оказанию помощи жителям домов, признанных непригодными для проживания, и после 2019 года.

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