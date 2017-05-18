Более пяти тысяч километров — такова протяжённость волоконно-оптических линий на территории Пензенской области. Это и телефонная связь, и Интернет, а также теле- и радиовещание — всё, без чего мы не представляем повседневной жизни. 17 мая отмечается Всемирный день информационного общества, или Международный день электросвязи. Представителей этой важной сферой в Пензе поздравили на торжественном собрании в областной филармонии.

Губернатор Пензенской области, Иван Белозерцев, обратился к собравшимся: «Дорогие ветераны, уважаемые коллеги! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником. За годы существования сфера связи прошла большой путь становления и развития и по праву завоевала уважение пензенцев. Широкое внедрение современных технологий и умелое использование новейших телекоммуникационных систем открывает новые перспективы развития информатизации, повышает качество услуг, предоставляемых населению».

Представителей профессии наградили Почётными Грамотами и памятными подарками. Продолжилось торжество праздничным концертом.