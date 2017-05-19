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 Пятница, 19 мая 2017
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Внесены изменения в Правилах тушения лесных пожаров
Сегодня в Пензе
 

В соответствии с приказом № 64 от 16 февраля 2017 года Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергея Донского, зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 мая 2017 года, вносятся изменения в Правила тушения лесных пожаров.

В частности, существующий приказ Минприроды России от 8 июля 2014 г. № 313 дополняется следующим содержанием: в зоне контроля лесных пожаров, в отношении которой принято решение о прекращении, приостановке работ по тушению лесных пожаров, устанавливается наблюдение авиационными или космическими средствами. Данные об основных характеристиках таких пожаров: площади, форме, ежедневной динамике развития подлежат обязательному учету.

В случае необходимости организуется поиск и эвакуация лиц, пострадавших от лесного пожара. Законодательно закрепляется один из основных постулатов Правил тушения лесных пожаров.

Решение о выполнении взрывных работ в целях локализации и ликвидации лесного пожара принимает федеральный штаб по координации деятельности по тушению лесных пожаров по согласованию с соответствующими органами государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений и федеральными государственными бюджетным учреждениями, осуществляющими управление особо охраняемыми природными территориями.

В темное время суток работы по тушению лесных пожаров производятся при условии наличия искусственного освещения, обеспечивающего безопасные условия выполнения работ, на основании решения руководителя тушения лесного пожара. Также в целях обеспечения безопасности осуществления работ по тушению лесного пожара пожарная техника и оборудование оснащаются аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Тушение лесных пожаров на территории, на которой находятся взрывоопасные предметы, производится косвенным методом, прокладка минерализованной полосы осуществляется растворами огнезащитных составов, применение землеройной техники допускается после предварительной очистки полосы земли от взрывоопасных предметов.

Также законодательно закрепляется возможность тушения осуществления мероприятий по искусственному вызыванию осадков для тушения лесных пожаров. Решение об осуществлении мероприятий по искусственному вызыванию осадков принимает федеральный штаб по координации деятельности по тушению лесных пожаров по согласованию с органами государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений.

Новость: Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области 19 мая 2017
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