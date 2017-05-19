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 Пятница, 19 мая 2017
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Команда Пензенской области вошла в десятку лучших на Дельфийских Играх России
Сегодня в Пензе
 

Команда Пензенской области вошла в десятку лучших на Играх, в которых в этом году принимали участие около 2000 молодых людей в возрасте от 10 до 25 лет из всех субъектов Российской Федерации.

Наш регион представляли 38 человек. В состав делегации вошли воспитанники детской музыкальной школы им. В.П. Чеха, музыкальной школы № 1 г. Пензы, детской художественной школы №3 г. Пензы, детской школы искусств «Гармония», народного хореографического ансамбля «Каблучок» и Пензенского колледжа искусств.

Представители Пензенской области завоевали на Играх одну золотую и две серебряные медали.

Татьяна Валова стала лучшей в номинации «Художественное чтение» в возрастной группе от 10 до 15 лет.

Анастасия Легошина заняла второе место в номинации «Сольное народное пение» в возрастной группе о 14 до 17 лет, а образцовый фольклорный ансамбль «Туесок» - в номинации «Ансамблевое народное пение» в возрастной группе от 15 до 23-х.

Официальной датой и местом рождения Дельфийский Игр считается 582 г. до н. э., Греция. Вместе с Олимпийскими, Дельфийские (раннее название - Пифийские) игры были запрещены более 1600 лет назад и возродились лишь в начале XX века: с 1927 по 1930 год в Греции проводился Дельфийский фестиваль, ставший полным аналогом античных Пифийских игр. Однако Вторая Мировая война заставила временно прекратить проведение Высшего форума искусств.

Работа по возрождению Дельфийских игр продолжилась в 70-е годы XX столетия в Советском Союзе и проходила в рамках реализации творческих мероприятий молодежных организаций. Накопленный опыт стал одной из предпосылок к созданию в 1999 году Национального Дельфийского совета России (НДС России) и к разработке современного формата Дельфийских игр.

Новая эра Дельфийских игр, ставших всемирным явлением, началась лишь в 2000 году, когда при участии 27 стран в Москве Национальным Дельфийским советом России были проведены Первые всемирные Дельфийские игры современности. В 18 номинациях приняли участие 938 человек, а в состав жюри вошли представители 13 стран. На сегодняшний день в Международных Дельфийских играх участвуют 65 стран.

В 2014 году был запущен новый формат Игр – Европейские Дельфийские игры. Стартовыми состязаниями данного типа стали Первые открытые молодежные Европейские Дельфийские игры (Волгоград, Российская Федерация), в которых приняли участие представители 26 стран.

Новость: Правительство Пензенской области 19 мая 2017
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