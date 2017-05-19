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Вытрезвители могут возродить в Пензе
Сегодня в Пензе
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Делегация города Пензы посетила город Нижний Новгород с целью изучения опыта создания специализированного учреждения по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Делегация города Пензы под руководством заместителя главы администрации города Пензы В.А. Попкова посетила город Нижний Новгород с целью изучения опыта создания специализированного учреждения по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Делегация ознакомилась с деятельностью Муниципального автономного учреждение «Муниципальный центр «Надежда», предоставляющего услугу по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, не нуждающимся в медицинской помощи.
Делегация города Пензы посетила город Нижний Новгород с целью изучения опыта создания специализированного учреждения по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения.
Делегация города Пензы под руководством заместителя главы администрации города Пензы В.А. Попкова посетила город Нижний Новгород с целью изучения опыта создания специализированного учреждения по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения.
Делегация ознакомилась с деятельностью Муниципального автономного учреждение «Муниципальный центр «Надежда», предоставляющего услугу по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, не нуждающимся в медицинской помощи.
Новость: Администрация города Пензы 19 мая 2017
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