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Рабочий визит в Республику Татарстан состоялся по поручению губернатора Ивана Белозерцева
Сегодня в Пензе
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В состав делегации вошли начальник Управления информационных технологий и связи Пензенской области Алексей Костин, замминистра экономики Пензенской области Николай Крутов, главный архитектор Пензенской области Леонид Иоффе, начальник Управления по регулированию тарифов и энергосбережению области Наталья Клак, директор ГАУ Пензенской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Надежда Козенко. Члены делегации ознакомились с опытом Правительства Республики по организации работы многофункциональных центров. Об отличительной особенности республиканских МФЦ – централизованной структуре управления – пензенцам рассказала директор учреждения Ленара Музафарова. «Все МФЦ Республики управляются из центрального офиса, что позволяет нам оперативнее решать типовые проблемы и вопросы, возникающие в процессе оказания государственных услуг населению», - отметила в ходе презентации руководитель центра. Также в ходе визита представители органов исполнительной власти Пензенской области посетили казанский технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» и встретились с заместителем министра информатизации и связи Республики Татарстан Тимуром Зариповым. Данный ИТ-парк – крупнейший во всей Восточной Европе бизнес-инкубатор в сфере информационных технологий. Его резидентами являются 143 компании, из них 40 стартап-проектов. Начальник Управления информационных технологий и связи Пензенской области Алексей Костин отметил, что наработки Казани могут быть полезными для развития отрасли информационных технологий в Пензе. «Представляет особый интерес опыт поддержки ИТ-стартапов, организации экосреды поддержки ИТ-предпринимательства, а также бизнес-модель работы ИТ-инкубатора», – поделился впечатлениями глава ведомства. Представители Пензенской области изучили лучшие практики организации работы регионального портала государственных и муниципальных услуг. Руководители ведомств, посетившие Республику Татарстан, по итогам поездки обобщат и проанализируют изученный опыт. Наиболее успешные практики планируется внедрить в учреждениях Пензенской области.
В состав делегации вошли начальник Управления информационных технологий и связи Пензенской области Алексей Костин, замминистра экономики Пензенской области Николай Крутов, главный архитектор Пензенской области Леонид Иоффе, начальник Управления по регулированию тарифов и энергосбережению области Наталья Клак, директор ГАУ Пензенской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Надежда Козенко.
Члены делегации ознакомились с опытом Правительства Республики по организации работы многофункциональных центров.
Об отличительной особенности республиканских МФЦ – централизованной структуре управления – пензенцам рассказала директор учреждения Ленара Музафарова.
«Все МФЦ Республики управляются из центрального офиса, что позволяет нам оперативнее решать типовые проблемы и вопросы, возникающие в процессе оказания государственных услуг населению», - отметила в ходе презентации руководитель центра.
Также в ходе визита представители органов исполнительной власти Пензенской области посетили казанский технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» и встретились с заместителем министра информатизации и связи Республики Татарстан Тимуром Зариповым.
Данный ИТ-парк – крупнейший во всей Восточной Европе бизнес-инкубатор в сфере информационных технологий. Его резидентами являются 143 компании, из них 40 стартап-проектов.
Начальник Управления информационных технологий и связи Пензенской области Алексей Костин отметил, что наработки Казани могут быть полезными для развития отрасли информационных технологий в Пензе.
«Представляет особый интерес опыт поддержки ИТ-стартапов, организации экосреды поддержки ИТ-предпринимательства, а также бизнес-модель работы ИТ-инкубатора», – поделился впечатлениями глава ведомства.
Представители Пензенской области изучили лучшие практики организации работы регионального портала государственных и муниципальных услуг.
Руководители ведомств, посетившие Республику Татарстан, по итогам поездки обобщат и проанализируют изученный опыт. Наиболее успешные практики планируется внедрить в учреждениях Пензенской области.
Новость: Правительство Пензенской области 19 мая 2017
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