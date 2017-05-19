С целью стабилизации и недопущения необоснованного роста розничных цен на отдельные виды продуктов питания администрацией города продолжается работа по проведению мониторинга цен.

За период с 12 по 17 мая 2017 года были обследованы более 12 объектов потребительского рынка (магазины шаговой доступности, сетевые предприятия).

По состоянию на 17 мая 2017 г. по отношению к предыдущей неделе было отмечено, что в объектах потребительского рынка социально значимые товары реализуются в широком ассортименте.

Реализация основных продуктов питания (27 наименований) в предприятиях торговли с применением уровня торговой наценки от 5 до 21.1% производилась:

хлеб ржаной, ржано-пшеничный (750гр.) – 27,90 руб. до 29,50 руб.; батон «Нарезной» (400гр.) – от 23,60 до 26,00руб.;

молоко пастеризованное 1,5% жирности за 1л - от 39,90 до 45,70 руб; творог нежирный 200 гр. – от 41,40 до 50,90 руб.;

кефир нежирный 500гр – от 23,80 до 24,40 руб.;

яйцо столовое С-2 за десяток – от 27,6 до 39,90руб.;

сахар-песок за 1кг – от 35,90 до 38,50 руб.;

макаронные изделия за 1кг – от 23,10 до 34 руб.; картофель за 1кг- от 28,40 до 30,40руб.; морковь за 1кг –от 18,90 до 28,40 руб. капуста за 1кг- от 24,20 до 26,30 руб; мясо птицы за 1кг- от 104,90 до 116,00 руб. и другой ассортимент.

По результатам мониторинга необходимо отметить, что средние розничные цены на социально значимые продукты питания не превышают средние областные цены.

Из перечня социально значимых продуктов питания по данным мониторинга фиксирующего максимальные и минимальные потребительские цены, среди регионов Приволжского федерального округа в Пензенской области отмечены минимальные цены на ряд продуктов питания. По итогам еженедельной регистрации цен на 15 мая 2017 года, в области зафиксированы минимальные потребительские цены на сахар-песок, молоко стерилизованное 2,5-3,2% жирности, яблоки. Максимальных цен зарегистрировано не было.