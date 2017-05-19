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Розничные цены на социально значимые продукты питания не превышают средние областные цены
Сегодня в Пензе
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С целью стабилизации и недопущения необоснованного роста розничных цен на отдельные виды продуктов питания администрацией города продолжается работа по проведению мониторинга цен. За период с 12 по 17 мая 2017 года были обследованы более 12 объектов потребительского рынка (магазины шаговой доступности, сетевые предприятия). По состоянию на 17 мая 2017 г. по отношению к предыдущей неделе было отмечено, что в объектах потребительского рынка социально значимые товары реализуются в широком ассортименте. Реализация основных продуктов питания (27 наименований) в предприятиях торговли с применением уровня торговой наценки от 5 до 21.1% производилась: хлеб ржаной, ржано-пшеничный (750гр.) – 27,90 руб. до 29,50 руб.; батон «Нарезной» (400гр.) – от 23,60 до 26,00руб.; По результатам мониторинга необходимо отметить, что средние розничные цены на социально значимые продукты питания не превышают средние областные цены. Из перечня социально значимых продуктов питания по данным мониторинга фиксирующего максимальные и минимальные потребительские цены, среди регионов Приволжского федерального округа в Пензенской области отмечены минимальные цены на ряд продуктов питания. По итогам еженедельной регистрации цен на 15 мая 2017 года, в области зафиксированы минимальные потребительские цены на сахар-песок, молоко стерилизованное 2,5-3,2% жирности, яблоки. Максимальных цен зарегистрировано не было.
С целью стабилизации и недопущения необоснованного роста розничных цен на отдельные виды продуктов питания администрацией города продолжается работа по проведению мониторинга цен.
За период с 12 по 17 мая 2017 года были обследованы более 12 объектов потребительского рынка (магазины шаговой доступности, сетевые предприятия).
По состоянию на 17 мая 2017 г. по отношению к предыдущей неделе было отмечено, что в объектах потребительского рынка социально значимые товары реализуются в широком ассортименте.
Реализация основных продуктов питания (27 наименований) в предприятиях торговли с применением уровня торговой наценки от 5 до 21.1% производилась:
хлеб ржаной, ржано-пшеничный (750гр.) – 27,90 руб. до 29,50 руб.; батон «Нарезной» (400гр.) – от 23,60 до 26,00руб.;
По результатам мониторинга необходимо отметить, что средние розничные цены на социально значимые продукты питания не превышают средние областные цены.
Из перечня социально значимых продуктов питания по данным мониторинга фиксирующего максимальные и минимальные потребительские цены, среди регионов Приволжского федерального округа в Пензенской области отмечены минимальные цены на ряд продуктов питания. По итогам еженедельной регистрации цен на 15 мая 2017 года, в области зафиксированы минимальные потребительские цены на сахар-песок, молоко стерилизованное 2,5-3,2% жирности, яблоки. Максимальных цен зарегистрировано не было.
Новость: Администрация города Пензы 19 мая 2017
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