Прибыла делегация для участия в мероприятиях III Международной олимпиады курсантов

В составе делегации: заместитель Министра обороны Российской Федерации, Герой России, генерал армии Дмитрий Булгаков, председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по обороне Владимир Шаманов, начальник Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации, генерал-полковник Виктор Горемыкин, первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации ФС РФ по обороне и безопасности Евгений Серебренников, начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны Российской Федерации, генерал-лейтенант Николай Паршин, другие официальные лица.



В рамках закрытия III Международной олимпиады курсантов образовательных организаций высшего образования по информатике на площади Ленина состоялся осмотр выставки вооружения, военной и специальной техники, продукции военно-промышленного комплекса Пензенской области, а также пункта отбора граждан на военную службу по контракту. Для организации экспозиции были задействованы современные образцы вооружения и военной техники, перспективная продукция, произведённая пензенскими предприятиями ВПК. На выставке было представлено ракетно-артиллерийское вооружение, а также военно-техническое имущество служб материально-технического обеспечения.



Члены делегации примут участие в торжественной церемонии закрытия III Международной олимпиады курсантов образовательных организаций высшего образования по информатике.

Всеармейский и Международный этапы Олимпиады по информатике проводились в период с 15 по 19 мая 2017 года в городе Пензе на базе филиала Военной академии материально-технического обеспечения.



Участие в Олимпиаде приняли 172 курсанта, студента и солдата из 43 команд-участниц (из них: 33 команды вузов Министерства обороны Российской Федерации, 2 команды учебных военных центров, 3 команды научных рот и 5 команд государств – участников Содружества Независимых Государств. Во Всеармейском этапе Олимпиады задействованы 37 команд (148 участников), в Международном этапе Олимпиады - 6 команд (24 участника).