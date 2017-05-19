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Прибыла делегация для участия в мероприятиях III Международной олимпиады курсантов
Сегодня в Пензе
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В составе делегации: заместитель Министра обороны Российской Федерации, Герой России, генерал армии Дмитрий Булгаков, председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по обороне Владимир Шаманов, начальник Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации, генерал-полковник Виктор Горемыкин, первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации ФС РФ по обороне и безопасности Евгений Серебренников, начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны Российской Федерации, генерал-лейтенант Николай Паршин, другие официальные лица. Всеармейский и Международный этапы Олимпиады по информатике проводились в период с 15 по 19 мая 2017 года в городе Пензе на базе филиала Военной академии материально-технического обеспечения.
В составе делегации: заместитель Министра обороны Российской Федерации, Герой России, генерал армии Дмитрий Булгаков, председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по обороне Владимир Шаманов, начальник Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации, генерал-полковник Виктор Горемыкин, первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации ФС РФ по обороне и безопасности Евгений Серебренников, начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны Российской Федерации, генерал-лейтенант Николай Паршин, другие официальные лица.
Всеармейский и Международный этапы Олимпиады по информатике проводились в период с 15 по 19 мая 2017 года в городе Пензе на базе филиала Военной академии материально-технического обеспечения.
Новость: Правительство Пензенской области 19 мая 2017
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