В баре «Белоснежка» и кафе «Гараж» продают алкоголь без лицензии

Администрацией города Пензы совместно с представителями Первомайской администрации органами полиции был проведен рейд на предмет выявления фактов нелегального оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции в объектах потребительского рынка Первомайского района города Пензы.

В ходе мониторинга проверили 2 предприятия: кафе «Гараж» (ул. Воронова, 8, ИП Егорова Н.В.) и бар «Белоснежка» (ул. Кижеватова, 1, ООО Успех»). Везде зафиксированы случаи незаконной реализации алкогольной продукции.

Сотрудник кафе «Гараж» с отсутствием лицензии на реализацию алкогольной продукции осуществил продажу водки «Русская охота» с первичными признаками фальсификата, документы на реализуемую продукцию продавец предъявить не смогла. Данная бутылка водка была изъята для проведения последующей экспертизы сотрудником полиции. Кроме того, со слов бармена у нее отсутствует трудовой договор.

Во время проверки начальник Управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства Ольга Жовтяк рассказала о мерах ответственности при повторных случаях реализации алкоголя с нарушением норм действующего законодательства.

В баре «Белоснежка» также был зафиксирован факт продажи алкогольной продукции, несмотря на приостановление лицензии Министерством сельского хозяйства Пензенской области. Так, в рамках инспекции органами полиции были составлены административные протоколы на сотрудников предприятий общественного питания.