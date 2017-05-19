В Лунинском районе Пензенской области 246 га сельскохозяйственных земель, не используемых по назначению

В апреле 2017 года государственным инспектором отдела государственного земельного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области на основании рейдового осмотра была проведена внеплановая выездная проверка, согласованная с прокуратурой Пензенской области, в отношении ООО «Лунинские сады» Лунинского района.

В ходе проверки установлено, что основным видом деятельности общества является выращивание плодово-ягодных культур на площади более 500 га. Кроме того, предприятию на праве аренды принадлежат 246 га пашни, которая длительное время не обрабатывалась и не использовалась для сельскохозяйственного производства. Не проводились никакие агротехнические мероприятия по обработке почв и фитосанитарные мероприятия по уничтожению сорной и древесно-кустарниковой растительности.

По результатам проверки в отношении директора ООО «Лунинские сады» составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ, наложен штраф в размере 50 тыс. рублей. Выдано предписание об устранении нарушения.