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В Лунинском районе Пензенской области 246 га сельскохозяйственных земель, не используемых по назначению
Сегодня в Пензе
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В апреле 2017 года государственным инспектором отдела государственного земельного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области на основании рейдового осмотра была проведена внеплановая выездная проверка, согласованная с прокуратурой Пензенской области, в отношении ООО «Лунинские сады» Лунинского района. В ходе проверки установлено, что основным видом деятельности общества является выращивание плодово-ягодных культур на площади более 500 га. Кроме того, предприятию на праве аренды принадлежат 246 га пашни, которая длительное время не обрабатывалась и не использовалась для сельскохозяйственного производства. Не проводились никакие агротехнические мероприятия по обработке почв и фитосанитарные мероприятия по уничтожению сорной и древесно-кустарниковой растительности. По результатам проверки в отношении директора ООО «Лунинские сады» составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ, наложен штраф в размере 50 тыс. рублей. Выдано предписание об устранении нарушения.
В апреле 2017 года государственным инспектором отдела государственного земельного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области на основании рейдового осмотра была проведена внеплановая выездная проверка, согласованная с прокуратурой Пензенской области, в отношении ООО «Лунинские сады» Лунинского района.
В ходе проверки установлено, что основным видом деятельности общества является выращивание плодово-ягодных культур на площади более 500 га. Кроме того, предприятию на праве аренды принадлежат 246 га пашни, которая длительное время не обрабатывалась и не использовалась для сельскохозяйственного производства. Не проводились никакие агротехнические мероприятия по обработке почв и фитосанитарные мероприятия по уничтожению сорной и древесно-кустарниковой растительности.
По результатам проверки в отношении директора ООО «Лунинские сады» составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ, наложен штраф в размере 50 тыс. рублей. Выдано предписание об устранении нарушения.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 19 мая 2017
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