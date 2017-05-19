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 Пятница, 19 мая 2017
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В Пензе уменьшилось количество пожаров
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За пять лет количество пожаров в Пензе уменьшилось более чем на 23%. Эти позитивные результаты стали следствием скоординированной работы ответственных органов и служб, считает начальник городского Управления по делам гражданкой обороны и чрезвычайным ситуациям Алексей Михайлов. Обеспечение мер пожарной безопасности обсудили депутаты Гордумы на заседании постоянной комиссии.

«В текущем году зафиксировано 88 случаев возникновения пожаров, в 2016 года, по состоянию на 15 мая, их было 114. На пожарах погибло в текущем году – 5 человек, в 2016 – 11», – сообщил Алексей Михайлов.

Соблюдение гражданами правил поджарой безопасности в течение года контролировали в ходе рейдов. В местах массового отдыха населения, вблизи лесных  массивов и в частном секторе их было проведено более 300-т. Больше всего замечаний к жителям частных домовладений за не убранный мусор.

«К сожалению, мы не можем наказывать за это. Но в состав межведомственной комиссии входят сотрудники государственного пожарного надзора, полномочия которых позволяют применять наказание в виде административного штрафа», – заметил начальник Управления по делам ГОЧС г. Пензы.

Охраной городских лесов в этом году займется тольяттинская организация, которая будет работать по муниципальному контракту. Депутатов интересовало, насколько частная структура готова к выполнению такой ответственной задачи и есть ли для этого необходимые ресурсы.

«По состоянию на сегодняшний день сил и средств у этой организации достаточно: два трактора и личный состав, который осуществляет охрану лесов путем патрулирования ежедневно по четырем маршрутам», – прокомментировал Алексей Михайлов.

С нарушителями проводят разъяснительную работу. Уже после первого предупреждения, как правило, граждане обещают исправиться. Ради собственной же безопасности.

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