В ходе рейдового мероприятия на ярмарке выходного дня г.Каменка выявлены нарушения

Во время проведения рейдового мероприятия на ярмарке выходного дня г.Каменка Пензенской области специалистом отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области выявлено 2 факта нарушения законодательства РФ в области ветеринарии.

Граждане реализовывали кормовые добавки для животных (кормовую ракушку, дрожжи кормовые и мел) и копчености из мяса свинины без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих территориальную принадлежность и эпизоотическую безопасность продукции, чем допустили нарушение Закона РФ от 14.05.1993 года №4979-1 «О ветеринарии», Приказа Минсельхоза РФ от 27.12.2016 года №589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях».

По результатам рейдового мероприятия нарушители привлечены к административной ответственности по ст.10.6 ч.1 и ст.10.8 ч.1 КоАП РФ. С ними проведена разъяснительная беседа о правилах реализации животноводческой продукции.