|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
В ходе рейдового мероприятия на ярмарке выходного дня г.Каменка выявлены нарушения
Сегодня в Пензе
|
Во время проведения рейдового мероприятия на ярмарке выходного дня г.Каменка Пензенской области специалистом отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области выявлено 2 факта нарушения законодательства РФ в области ветеринарии. Граждане реализовывали кормовые добавки для животных (кормовую ракушку, дрожжи кормовые и мел) и копчености из мяса свинины без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих территориальную принадлежность и эпизоотическую безопасность продукции, чем допустили нарушение Закона РФ от 14.05.1993 года №4979-1 «О ветеринарии», Приказа Минсельхоза РФ от 27.12.2016 года №589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях». По результатам рейдового мероприятия нарушители привлечены к административной ответственности по ст.10.6 ч.1 и ст.10.8 ч.1 КоАП РФ. С ними проведена разъяснительная беседа о правилах реализации животноводческой продукции.
Во время проведения рейдового мероприятия на ярмарке выходного дня г.Каменка Пензенской области специалистом отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области выявлено 2 факта нарушения законодательства РФ в области ветеринарии.
Граждане реализовывали кормовые добавки для животных (кормовую ракушку, дрожжи кормовые и мел) и копчености из мяса свинины без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих территориальную принадлежность и эпизоотическую безопасность продукции, чем допустили нарушение Закона РФ от 14.05.1993 года №4979-1 «О ветеринарии», Приказа Минсельхоза РФ от 27.12.2016 года №589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях».
По результатам рейдового мероприятия нарушители привлечены к административной ответственности по ст.10.6 ч.1 и ст.10.8 ч.1 КоАП РФ. С ними проведена разъяснительная беседа о правилах реализации животноводческой продукции.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 19 мая 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru