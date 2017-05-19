Кто ищет, тот найдёт

Кто ищет, тот всегда найдет. Очередную встречу работодателей и соискателей вакансий в городском Центре занятости населения провели в рамках Дня защиты от безработицы.

«На сегодняшний день заявленная работодателями потребность в работниках составила 3 458 вакантных мест. Из них 3 128 с оплатой труда выше прожиточного уровня. Прожиточный уровень в области – 9 182 рубля», – сообщил заместитель директора Центра занятости населения г. Пензы Евгений Нелюбин.

На ярмарку вакансий соискатели приходят, чтобы напрямую пообщаться с работодателями, узнать об условиях труда и социальных гарантиях. Если ничего подходящего найти так и не удается, в центре занятости можно оставить анкету. В банке данных она останется ждать своего счастливого случая.

«В профессиональном составе вакантных мест рабочие специальности составляют – 42%, доля вакансий для инженерно-технических работников – 68%», – пояснили в Центре занятости.

Более других в защите от безработицы всегда нуждаются инвалиды. Специалисты по трудоустройству регулярно проводят консультации для работодателей, напоминая, что государство готово содействовать тем, кто берет на работу людей с ограниченными возможностями.

«Без нашей помощи этим людям чрезвычайно трудно прожить», – подчеркнул директор Центра занятости населения г. Пензы Николай Тактаров.

День защиты от безработицы – это повод еще раз привлечь внимание общественности к актуальной проблеме. Однако центры занятости работают и помогают гражданам трудоустроиться каждый день.