В Пензе завершилась Международная Олимпиада по информатике среди курсантов

На пензенскую землю ступают почётные гости: представители Министерства обороны России во главе с заместителем Министра, Дмитрием Булгаковым. Из аэропорта делегация отправляется на Площадь Ленина, где представлена техника и продукция, произведённая местными предприятиями военно-промышленного комплекса, а после — в Пензенский драмтеатр, уже на выставку стрелкового оружия — со времён Отечественной войны 1812-ого года и до наших дней. Но если во времена Кутузова огневая мощь решала всё, то сегодня первенство за тем, кто свободно управляет информационными системами...

В Пензе завершилась III Международная олимпиада по информатике среди курсантов. Участие в ней принимали представители 44-х сборных учебных учреждений министерств обороны России и стран СНГ.

Видео-обращение к курсантам прислал лично Министр обороны России, Сергей Шойгу: «Символично, что олимпиада проходила в год 25-летия образования Совета министров обороны государств — участников СНГ. Наши армии связывают крепкие, партнёрские отношения. И эта дружба будет крепнуть! От всей души поздравляю победителей и участников олимпиады с высокими результатами. Дальнейших успехов в учёбе и службе!»

Международная олимпиада курсантов длилась с 15 по 19 мая на базе Пензенского артиллерийского инженерного института. И именно пензенские курсанты одержали победу в командных соревнованиях. Кроме того, победителя определяли и в личном первенстве.

«Олимпиада проходила в три этапа. На первых двух было личное первенство, в котором я заняла второе место. К сожалению, на третьем командном этапе в призы выйти не удалось», — отметила Софья Лунецкая, курсант Военной Академии связи (г. Санкт-Петербург).

Победителей и призёров олимпиады наградили медалями и сертификатами. Завершилось торжество праздничным концертом.