Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Пятница, 19 мая 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
В Пензе завершилась Международная Олимпиада по информатике среди курсантов
Сегодня в Пензе
 
Смотреть видео

На пензенскую землю ступают почётные гости: представители Министерства обороны России во главе с заместителем Министра, Дмитрием Булгаковым. Из аэропорта делегация отправляется на Площадь Ленина, где представлена техника и продукция, произведённая местными предприятиями военно-промышленного комплекса, а после — в Пензенский драмтеатр, уже на выставку стрелкового оружия — со времён Отечественной войны 1812-ого года и до наших дней. Но если во времена Кутузова огневая мощь решала всё, то сегодня первенство за тем, кто свободно управляет информационными системами...

В Пензе завершилась III Международная олимпиада по информатике среди курсантов. Участие в ней принимали представители 44-х сборных учебных учреждений министерств обороны России и стран СНГ.

Видео-обращение к курсантам прислал лично Министр обороны России, Сергей Шойгу: «Символично, что олимпиада проходила в год 25-летия образования Совета министров обороны государств — участников СНГ. Наши армии связывают крепкие, партнёрские отношения. И эта дружба будет крепнуть! От всей души поздравляю победителей и участников олимпиады с высокими результатами. Дальнейших успехов в учёбе и службе!»

Международная олимпиада курсантов длилась с 15 по 19 мая на базе Пензенского артиллерийского инженерного института. И именно пензенские курсанты одержали победу в командных соревнованиях. Кроме того, победителя определяли и в личном первенстве.

«Олимпиада проходила в три этапа. На первых двух было личное первенство, в котором я заняла второе место. К сожалению, на третьем командном этапе в призы выйти не удалось», — отметила Софья Лунецкая, курсант Военной Академии связи (г. Санкт-Петербург).

Победителей и призёров олимпиады наградили медалями и сертификатами. Завершилось торжество праздничным концертом.

Новость: Екатерина Сорокина 19 мая 2017
2017-05-19
В Шанхае представили пензенские кондитерские изделия
 Участие пензенского бизнеса в выставке и деловых мероприятиях в КНР организовано АО «Центр кластерного развития»
 
2017-05-19
«Фанфуриками» торговали в «Экономе»
 Сотрудниками УМВД России по г. Пензе вся продукция изъята, на продавца составлен протокол об административном правонарушении
 
2017-05-19
В Первомайском районе провели юридические консультации по вопросам ЖКХ
 Жители улиц Терновского задали специалистам вопросы по капитальному ремонту, работе управляющих компаний
 
2017-05-19
В Соловцовке прошел 12-й областной фестиваль Скандинавской ходьбы
 Делегацию города Пензы отметили как самую многочисленную
 
2017-05-19
История и современность…
Музей народного творчества представляет обновлённую выставку
 
2017-05-19
«Мобильные отряды студентов» благоустроили спортивную площадку
 В ходе мероприятия выполнена санитарная уборка территории данной площадки, покрашены спортивные элементы, организован вывоз собранного мусора
 
2017-05-19
Военный комиссар Пензенской области Павел Тугушев провел ряд встреч с юнармейцами и кадетами
 Участников движения «ЮНАРМИЯ» интересовали вопросы совмещения ношения кадетской и юнармейской символики
 
2017-05-19
Лидия Белякова встретилась с общественностью района
 Вопросы, поступившие на встрече от жителей, взяты на контроль для исполнения
 
2017-05-19
В Пензе завершилась Международная Олимпиада по информатике среди курсантов
Победителем командных соревнований стал ПАИИ
 
2017-05-19
Кто ищет, тот найдёт
В центрах занятости провели День защиты от безработицы
 
2017-05-19
В ходе рейдового мероприятия на ярмарке выходного дня г.Каменка выявлены нарушения
 Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует
 
2017-05-19
В Пензе уменьшилось количество пожаров
Обеспечение мер пожарной безопасности обсудили в Гордуме
 
2017-05-19
В Лунинском районе Пензенской области 246 га сельскохозяйственных земель, не используемых по назначению
 Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует
 
2017-05-19
В баре «Белоснежка» и кафе «Гараж» продают алкоголь без лицензии
 Борьба с незаконной реализацией алкоголя продолжается
 
2017-05-19
Прибыла делегация для участия в мероприятиях III Международной олимпиады курсантов
 Почётных гостей сопровождает губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
 

Новости партнеров
 
На сайте: 29ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru