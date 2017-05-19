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Лидия Белякова встретилась с общественностью района
Сегодня в Пензе
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Во 2-м корпусе МБОУ СОШ № 75/62 по ул. Пермская, 1«А», состоялась встреча главы администрации Первомайского района города Пензы Лидии Беляковой с жителями микрорайона «Веселовка». В мероприятии приняли участие: депутат Пензенской городской Думы – Денис Желиховский, главный врач ГБУЗ "Пензенская областная психиатрическая больница"- Светлана Митрошина, заместитель главного врача ГБУЗ "Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи" - Сергей Олейник, главный инженер предприятия "Пензенские электрические сети". Лидия Белякова в своем выступлении перед аудиторией рассказала о большой работе, организованной и проведенной в Первомайском районе в 2016 году, о реализации Плана мероприятий по наказам избирателей. Проинформировала жителей о программе "Безопасные качественные дороги", государственной программе Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2020 годы», а также о городском конкурсе социально-значимых проектов, направленном на развитие местного самоуправления. На встрече обсуждалась жизненно-важные вопросы, волнующие жителей микрорайона: обустройство тротуара по ул. Чебышева, ремонт дорог по улицам: Курская, Львовская, Ферганская, Чебышева и другим, улучшение электроснабжения микрорайона и другие. Вопросы, поступившие на встрече от жителей, взяты на контроль для исполнения.
Во 2-м корпусе МБОУ СОШ № 75/62 по ул. Пермская, 1«А», состоялась встреча главы администрации Первомайского района города Пензы Лидии Беляковой с жителями микрорайона «Веселовка».
В мероприятии приняли участие: депутат Пензенской городской Думы – Денис Желиховский, главный врач ГБУЗ "Пензенская областная психиатрическая больница"- Светлана Митрошина, заместитель главного врача ГБУЗ "Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи" - Сергей Олейник, главный инженер предприятия "Пензенские электрические сети".
Лидия Белякова в своем выступлении перед аудиторией рассказала о большой работе, организованной и проведенной в Первомайском районе в 2016 году, о реализации Плана мероприятий по наказам избирателей. Проинформировала жителей о программе "Безопасные качественные дороги", государственной программе Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2020 годы», а также о городском конкурсе социально-значимых проектов, направленном на развитие местного самоуправления.
На встрече обсуждалась жизненно-важные вопросы, волнующие жителей микрорайона: обустройство тротуара по ул. Чебышева, ремонт дорог по улицам: Курская, Львовская, Ферганская, Чебышева и другим, улучшение электроснабжения микрорайона и другие.
Вопросы, поступившие на встрече от жителей, взяты на контроль для исполнения.
Новость: Администрация города Пензы 19 мая 2017
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