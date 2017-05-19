Лидия Белякова встретилась с общественностью района

Во 2-м корпусе МБОУ СОШ № 75/62 по ул. Пермская, 1«А», состоялась встреча главы администрации Первомайского района города Пензы Лидии Беляковой с жителями микрорайона «Веселовка».

В мероприятии приняли участие: депутат Пензенской городской Думы – Денис Желиховский, главный врач ГБУЗ "Пензенская областная психиатрическая больница"- Светлана Митрошина, заместитель главного врача ГБУЗ "Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи" - Сергей Олейник, главный инженер предприятия "Пензенские электрические сети".

Лидия Белякова в своем выступлении перед аудиторией рассказала о большой работе, организованной и проведенной в Первомайском районе в 2016 году, о реализации Плана мероприятий по наказам избирателей. Проинформировала жителей о программе "Безопасные качественные дороги", государственной программе Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2020 годы», а также о городском конкурсе социально-значимых проектов, направленном на развитие местного самоуправления.

На встрече обсуждалась жизненно-важные вопросы, волнующие жителей микрорайона: обустройство тротуара по ул. Чебышева, ремонт дорог по улицам: Курская, Львовская, Ферганская, Чебышева и другим, улучшение электроснабжения микрорайона и другие.

Вопросы, поступившие на встрече от жителей, взяты на контроль для исполнения.