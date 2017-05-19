Военный комиссар Пензенской области Павел Тугушев провел ряд встреч с юнармейцами и кадетами

В Доме молодежи в рамках слета детских и молодежных общественных объединений Павел Тугушев и инструктор управления по работе с личным составом Центрального военного округа Олеся Попова в формате «свободного микрофона» пообщались с юнармейцами г. Пензы и г. Спасска.

Участников движения «ЮНАРМИЯ» интересовали вопросы совмещения ношения кадетской и юнармейской символики, возможности продолжения обучения девушек в военных вузах, их участия в военно-патриотических лагерях, возможности уч астия в движении после окончания школы.

По окончании дискуссии Павел Тугушев вручил 5 кадетам памятную медаль «За усердие» по итогам 11 лет обучения в кадетском классе (2 медали 2-й степени и 2 медали 1-й степени), 1 кадет награжден нагрудным знаком Российского союза ветеранов «Юный защитник Отечества».

Во второй половине дня Павел Тугушев и Олеся Попова посетили Кадетскую школу № 46 г. Пензы. Для гостей была организована экскурсия по школе, показательные выступления кадетов.