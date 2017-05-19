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«Мобильные отряды студентов» благоустроили спортивную площадку
Сегодня в Пензе
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В рамках объявленного Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина 2017 года «Годом экологии», активистами Пензенской городской общественной организации «Мобильные отряды студентов», сотрудниками молодежного центра «Орион» при содействии администрации Железнодорожного района города Пензы организована и проведена акция по благоустройству спортивной площадки, расположенной на ул. Жемчужной, 30. В ходе мероприятия выполнена санитарная уборка территории данной площадки, покрашены спортивные элементы, организован вывоз собранного мусора.
В рамках объявленного Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина 2017 года «Годом экологии», активистами Пензенской городской общественной организации «Мобильные отряды студентов», сотрудниками молодежного центра «Орион» при содействии администрации Железнодорожного района города Пензы организована и проведена акция по благоустройству спортивной площадки, расположенной на ул. Жемчужной, 30.
В ходе мероприятия выполнена санитарная уборка территории данной площадки, покрашены спортивные элементы, организован вывоз собранного мусора.
Новость: Администрация города Пензы 19 мая 2017
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