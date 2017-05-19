Музей народного творчества представляет обновлённую экспозицию под названием «Традиционные художественные промыслы и ремёсла Пензенского края. История и современность». На выставке представлено полное разнообразие народных художественных промыслов Пензенской области.

«Сегодняшнее событие связано с тем, что в апреле этого года Пензенскому государственному краеведческому музею передали Музей народного творчества. Сегодня мы пригласили гостей на обновлённую экспозицию. Нельзя сказать, что она новая, но раньше это был выставочный зал, теперь мы вернулись обратно к названию Музей народного творчества»,- рассказал директор Музея народного творчества, Владимир Зименков.

В состав выставки вошли образцы народной резьбы по дереву, изделий гончарных промыслов, художественной ковки, вышивки, пуховязания, народного костюма, а также множество других экспонатов, показывающих индивидуальность и уникальность Пензенского края.

«Мы здесь показываем здесь те ремесла традиционные, которые были на территории нашей Пензенской области и говорим о том, как они развиваются на данный момент»,- добавил директор Музея народного творчества, Владимир Зименков.

На открытие выставки также присутствовали мастера, которые уже не один год занимаются ремёслами и продвигают народную культуру в массы. Валентина Николаевна – мастер своего дела, она уже много лет работает в стиле старинного русского народного промысла -хохломская роспись.

«Когда-то я хотела стать художником и пола на фабрику игрушек в отдел главного художника, а там как раз открывалась хохломская роспись. Не зная, что это мы по учебникам и книгам»,-поделилась мастер по хохломской росписи, Валентина Вишникольская.

В ходе открытия для гостей работали различные мастер-классы и проводили увлекательные мероприятия по различным направлениям народных художественных промыслов, а также прошла презентация выставки народных костюмов с участием фольклорного коллектива.

Для желающих выставка работает по расписанию музея.