В Соловцовке прошел 12-й областной фестиваль Скандинавской ходьбы. Фестиваль традиционно проводится с целью популяризации здорового образа жизни, развития Скандинавской ходьбы в Пензенской области, привлечения людей старшего поколения к активным занятиям физической культурой.

В фестивале приняла участие команда г. Пензы в количестве 108 человек. По правилам мероприятия возраст участников не должен быть младше 45 лет.

Четырехкилометровую дистанцию участники фестиваля скандинавской ходьбы преодолели за час. Спортсмены финишировали в селе Оленевка. В рамках фестиваля, для участников выступали творческие коллективы. Победителей и побежденных не было. Особым призом, как самую многочисленную команду, отметили делегацию города Пензы.