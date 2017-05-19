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В Соловцовке прошел 12-й областной фестиваль Скандинавской ходьбы
Сегодня в Пензе
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В Соловцовке прошел 12-й областной фестиваль Скандинавской ходьбы. Фестиваль традиционно проводится с целью популяризации здорового образа жизни, развития Скандинавской ходьбы в Пензенской области, привлечения людей старшего поколения к активным занятиям физической культурой. В фестивале приняла участие команда г. Пензы в количестве 108 человек. По правилам мероприятия возраст участников не должен быть младше 45 лет. Четырехкилометровую дистанцию участники фестиваля скандинавской ходьбы преодолели за час. Спортсмены финишировали в селе Оленевка. В рамках фестиваля, для участников выступали творческие коллективы. Победителей и побежденных не было. Особым призом, как самую многочисленную команду, отметили делегацию города Пензы.
В Соловцовке прошел 12-й областной фестиваль Скандинавской ходьбы. Фестиваль традиционно проводится с целью популяризации здорового образа жизни, развития Скандинавской ходьбы в Пензенской области, привлечения людей старшего поколения к активным занятиям физической культурой.
В фестивале приняла участие команда г. Пензы в количестве 108 человек. По правилам мероприятия возраст участников не должен быть младше 45 лет.
Четырехкилометровую дистанцию участники фестиваля скандинавской ходьбы преодолели за час. Спортсмены финишировали в селе Оленевка. В рамках фестиваля, для участников выступали творческие коллективы. Победителей и побежденных не было. Особым призом, как самую многочисленную команду, отметили делегацию города Пензы.
Новость: Администрация города Пензы 19 мая 2017
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