В Первомайском районе провели юридические консультации по вопросам ЖКХ

Администрацией Первомайского района города Пензы на ул. Терновского,164,166 проведены бесплатные юридические консультации по вопросам ЖКХ. Во встрече приняли участие и провели консультации жителей по всем интересующим вопросам представители Управления государственной жилищной инспекции Пензенской области, Управления ЖКХ г. Пензы, Управляющей компании в сфере ЖКХ г. Пензы, отдел Социального управления по Первомайскому району.

Жители улиц Терновского задали специалистам вопросы по капитальному ремонту, работе управляющих компаний, по последним изменениям в жилищном законодательстве, социальным вопросам. Всего было проконсультировано 11 жителей микрорайона.