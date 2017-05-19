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В Первомайском районе провели юридические консультации по вопросам ЖКХ
Сегодня в Пензе
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Администрацией Первомайского района города Пензы на ул. Терновского,164,166 проведены бесплатные юридические консультации по вопросам ЖКХ. Во встрече приняли участие и провели консультации жителей по всем интересующим вопросам представители Управления государственной жилищной инспекции Пензенской области, Управления ЖКХ г. Пензы, Управляющей компании в сфере ЖКХ г. Пензы, отдел Социального управления по Первомайскому району. Жители улиц Терновского задали специалистам вопросы по капитальному ремонту, работе управляющих компаний, по последним изменениям в жилищном законодательстве, социальным вопросам. Всего было проконсультировано 11 жителей микрорайона.
Администрацией Первомайского района города Пензы на ул. Терновского,164,166 проведены бесплатные юридические консультации по вопросам ЖКХ. Во встрече приняли участие и провели консультации жителей по всем интересующим вопросам представители Управления государственной жилищной инспекции Пензенской области, Управления ЖКХ г. Пензы, Управляющей компании в сфере ЖКХ г. Пензы, отдел Социального управления по Первомайскому району.
Жители улиц Терновского задали специалистам вопросы по капитальному ремонту, работе управляющих компаний, по последним изменениям в жилищном законодательстве, социальным вопросам. Всего было проконсультировано 11 жителей микрорайона.
Новость: Администрация города Пензы 19 мая 2017
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