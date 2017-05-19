«Фанфуриками» торговали в «Экономе»

В ходе мониторинга в магазине «Эконом», расположенном по ул. Санитарная, 20, главой администрации Железнодорожного района города Пензы Олегом Денисовым выявлен факт наличия спиртосодержащей продукции: 150 флаконов - лосьон с экстрактом боярышника, емкостью 0,1 л без наличия сопроводительных документов. Сотрудниками УМВД России по г. Пензе вся продукция изъята, на продавца составлен протокол об административном правонарушении по ст. 14.2 КоАП РФ.

Новость: Администрация города Пензы 19 мая 2017