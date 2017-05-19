В Шанхае представили пензенские кондитерские изделия

Заместитель Министра сельского хозяйства России Евгений Анатольевич Непоклонов посетил стенд предприятий пензенского кондитерского кластера на международной выставке «Seal China» в Шанхае, Китай.

С региональной экспозицией кластера «Союз пензенских кондитеров» его ознакомили заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов и гендиректор Центра кластерного развития Михаил Ляшков.

В рамках переговоров с представителями пензенских предприятий-участников выставки Евгений Неплоклонов обозначил важность развития направления несырьевого экспорта в Китай и выразил уверенность в востребованности пензенской кондитерской продукции. «Российская кондитерская продукция приобретает все большую популярность в Китае. Учитывая высокое качество компонентов, уникальную рецептуру, ценовые преимущества – наша продукция на китайском рынке конкурентоспособна, а российские предприятия-экспортеры могут успешно работать на данном растущем рынке», отметил замглавы российского Минсельхоза.

Международная выставка завершает свою работу 19 мая. Работа пензенской делегации продолжится деловыми встречами с китайскими партнерами, участием в мероприятиях Российского экспортного центра и дегустационного форума «Russian Gastro Week».

Участие пензенского бизнеса в выставке и деловых мероприятиях в КНР организовано АО «Центр кластерного развития» Пензенской области при поддержке регионального Минпрома, Администрации города Пензы.