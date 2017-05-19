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В Шанхае представили пензенские кондитерские изделия
Сегодня в Пензе
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Заместитель Министра сельского хозяйства России Евгений Анатольевич Непоклонов посетил стенд предприятий пензенского кондитерского кластера на международной выставке «Seal China» в Шанхае, Китай. С региональной экспозицией кластера «Союз пензенских кондитеров» его ознакомили заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов и гендиректор Центра кластерного развития Михаил Ляшков. В рамках переговоров с представителями пензенских предприятий-участников выставки Евгений Неплоклонов обозначил важность развития направления несырьевого экспорта в Китай и выразил уверенность в востребованности пензенской кондитерской продукции. «Российская кондитерская продукция приобретает все большую популярность в Китае. Учитывая высокое качество компонентов, уникальную рецептуру, ценовые преимущества – наша продукция на китайском рынке конкурентоспособна, а российские предприятия-экспортеры могут успешно работать на данном растущем рынке», отметил замглавы российского Минсельхоза. Международная выставка завершает свою работу 19 мая. Работа пензенской делегации продолжится деловыми встречами с китайскими партнерами, участием в мероприятиях Российского экспортного центра и дегустационного форума «Russian Gastro Week». Участие пензенского бизнеса в выставке и деловых мероприятиях в КНР организовано АО «Центр кластерного развития» Пензенской области при поддержке регионального Минпрома, Администрации города Пензы.
Заместитель Министра сельского хозяйства России Евгений Анатольевич Непоклонов посетил стенд предприятий пензенского кондитерского кластера на международной выставке «Seal China» в Шанхае, Китай.
С региональной экспозицией кластера «Союз пензенских кондитеров» его ознакомили заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов и гендиректор Центра кластерного развития Михаил Ляшков.
В рамках переговоров с представителями пензенских предприятий-участников выставки Евгений Неплоклонов обозначил важность развития направления несырьевого экспорта в Китай и выразил уверенность в востребованности пензенской кондитерской продукции. «Российская кондитерская продукция приобретает все большую популярность в Китае. Учитывая высокое качество компонентов, уникальную рецептуру, ценовые преимущества – наша продукция на китайском рынке конкурентоспособна, а российские предприятия-экспортеры могут успешно работать на данном растущем рынке», отметил замглавы российского Минсельхоза.
Международная выставка завершает свою работу 19 мая. Работа пензенской делегации продолжится деловыми встречами с китайскими партнерами, участием в мероприятиях Российского экспортного центра и дегустационного форума «Russian Gastro Week».
Участие пензенского бизнеса в выставке и деловых мероприятиях в КНР организовано АО «Центр кластерного развития» Пензенской области при поддержке регионального Минпрома, Администрации города Пензы.
Новость: Администрация города Пензы 19 мая 2017
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