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«Золото» и «серебро» пензенских прыгунов в воду на соревнованиях в Санкт-Петербурге
Сегодня в Пензе
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В пятый день первенства Росси по прыжкам в воду, проходящего в Санкт-Петербурге пензенские спортсмены, представители центра спортивной подготовки Пензенской области Максим Малофеев и Руслан Терновой завоевали очередные медали. Максим стал первым на трехметровом трамплине в группе «В». Руслан – вторым в состязаниях на вышке. Итоги пятого дня Первенства России по прыжкам в воду среди юниоров. На трехметровом трамплине выступали юноши группы "В". Первым стал Максим Малофеев (425.85), второй - Геннадий Вагин (411.30), третий - Артем Трубин (410.10). Юноши группы «А» состязались на вышке. Золото завоевал Алексей Сорокин (510.80), серебряная медаль у Руслана Тернового (495.35) и бронзовая награда у Эмиля Ибрагимова (492.80).
В пятый день первенства Росси по прыжкам в воду, проходящего в Санкт-Петербурге пензенские спортсмены, представители центра спортивной подготовки Пензенской области Максим Малофеев и Руслан Терновой завоевали очередные медали. Максим стал первым на трехметровом трамплине в группе «В». Руслан – вторым в состязаниях на вышке.
Итоги пятого дня Первенства России по прыжкам в воду среди юниоров.
На трехметровом трамплине выступали юноши группы "В". Первым стал Максим Малофеев (425.85), второй - Геннадий Вагин (411.30), третий - Артем Трубин (410.10).
Юноши группы «А» состязались на вышке. Золото завоевал Алексей Сорокин (510.80), серебряная медаль у Руслана Тернового (495.35) и бронзовая награда у Эмиля Ибрагимова (492.80).
Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 21 мая 2017
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