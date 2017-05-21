«Золото» и «серебро» пензенских прыгунов в воду на соревнованиях в Санкт-Петербурге

В пятый день первенства Росси по прыжкам в воду, проходящего в Санкт-Петербурге пензенские спортсмены, представители центра спортивной подготовки Пензенской области Максим Малофеев и Руслан Терновой завоевали очередные медали. Максим стал первым на трехметровом трамплине в группе «В». Руслан – вторым в состязаниях на вышке.

Итоги пятого дня Первенства России по прыжкам в воду среди юниоров.

На трехметровом трамплине выступали юноши группы "В". Первым стал Максим Малофеев (425.85), второй - Геннадий Вагин (411.30), третий - Артем Трубин (410.10).

Юноши группы «А» состязались на вышке. Золото завоевал Алексей Сорокин (510.80), серебряная медаль у Руслана Тернового (495.35) и бронзовая награда у Эмиля Ибрагимова (492.80).