В мероприятии приняли участие как дети, так и их родители. Программа началась с ритмичной музыкальной зарядки. Затем дети принимали участие в различных эстафетах с мячом и обручами, занимательных конкурсах с бегом и прыжками, где смогли проявить свои физические способности и навыки.

Родители не оставались в стороне - рисовали мелками на асфальте, а также принимали участие в интеллектуальном конкурсе «Что надо делать, чтобы быть здоровым?». Взрослые и ребята проявляли большую активность в соревнованиях, тем самым подарив друг другу хорошее настроение, радость и улыбки. Каждый участник получил памятный приз – блокноты с изображением аттракционов парка.