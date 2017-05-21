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«Что надо делать, чтобы быть здоровым?»
Сегодня в Пензе
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В мероприятии приняли участие как дети, так и их родители. Программа началась с ритмичной музыкальной зарядки. Затем дети принимали участие в различных эстафетах с мячом и обручами, занимательных конкурсах с бегом и прыжками, где смогли проявить свои физические способности и навыки. Родители не оставались в стороне - рисовали мелками на асфальте, а также принимали участие в интеллектуальном конкурсе «Что надо делать, чтобы быть здоровым?». Взрослые и ребята проявляли большую активность в соревнованиях, тем самым подарив друг другу хорошее настроение, радость и улыбки. Каждый участник получил памятный приз – блокноты с изображением аттракционов парка.
В мероприятии приняли участие как дети, так и их родители. Программа началась с ритмичной музыкальной зарядки. Затем дети принимали участие в различных эстафетах с мячом и обручами, занимательных конкурсах с бегом и прыжками, где смогли проявить свои физические способности и навыки.
Родители не оставались в стороне - рисовали мелками на асфальте, а также принимали участие в интеллектуальном конкурсе «Что надо делать, чтобы быть здоровым?». Взрослые и ребята проявляли большую активность в соревнованиях, тем самым подарив друг другу хорошее настроение, радость и улыбки. Каждый участник получил памятный приз – блокноты с изображением аттракционов парка.
Новость: Администрация города Пензы 21 мая 2017
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