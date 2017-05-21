21 мая – Всемирный день памяти умерших от СПИДа, который проводится ежегодно каждое третье воскресенье мая. Впервые он был организован в 1983 году в Сан-Франциско (США) группой людей, лично затронутых или глубоко озабоченных проблемой СПИДа. В то время число умерших составляло несколько тысяч человек.

В районном доме культуры села Малая Сердоба прошла акция «Стоп СПИД» для подростков 15-18 лет. Акция направлена на привлечение внимания молодежи к проблеме распространения ВИЧ-инфекции. Ребята получили возможность узнать ответы на интересующие их вопросы по теме ВИЧ/СПИД, а также им были вручены информационные буклеты и красные ленточки как символ борьбы со СПИДом, а главное – как символ надежды на то, что человечество непременно победит эту болезнь.

Акция была организована при поддержке районной администрации, лицея и медицинских работников.