На востоке все решает солнце! В одних оно вселяет мудрость и веселье, а в других совсем выжигает гостеприимство и братское чувство.



Творческая студия NikaStyle представляет танцевальный спектакль "Али Баба, Хасан и 40 разбойниц". Красивые Али Баба и Зейнаб, темпераментные Касым и Фатима, разбойники-акробаты, хранительница пещеры Сим Сим - балерина, ожившие павлины и много ярких персонажей предстанут перед зрителями 3 июня в Большом зале Пензенской филармонии. Новость: Министерство культуры и туризма Пензенской области 21 мая 2017