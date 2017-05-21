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С наступлением теплой погоды вопрос развития и благоустройства зеленых зон становится актуальным
Сегодня в Пензе
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С наступлением теплой погоды вопрос развития и благоустройства зеленых зон становится актуальным. Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев проверил состояние сквера имени 70-летия Победы. Вместе с градоначальником на место выехал глава администрации Железнодорожного района Олег Денисов. По распоряжению Виктора Николаевича здесь были организованы работы по покосу травы. Осмотрев территорию, глава исполнительной власти города поставил задачу заменить участки разрушившегося бордюрного камня, завести намывной песок для детской игровой зоны, а также продумать вариант расширения площадки перед обелиском для проведения мероприятий. Местные жители попросили главу администрации Пензы огородить зеленую зону, чтобы защитить ее от крупного рогатого скота, который портит насаждения и газон. – Это место должно быть открытым, доступным как и любой другой сквер, – сказал Виктор Кувайцев и поручил главе Железнодорожного района провести беседу с владельцами скота и призвать их к соблюдению Правил благоустройства. Также районной администрации необходимо организовать встречу с жителями близлежащих многоквартирных домов, чтобы оказать им консультацию по вопросам обеспечения поставки тепла, вывоза мусора и другим темам, волнующих собственников жилья.
С наступлением теплой погоды вопрос развития и благоустройства зеленых зон становится актуальным. Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев проверил состояние сквера имени 70-летия Победы. Вместе с градоначальником на место выехал глава администрации Железнодорожного района Олег Денисов.
По распоряжению Виктора Николаевича здесь были организованы работы по покосу травы. Осмотрев территорию, глава исполнительной власти города поставил задачу заменить участки разрушившегося бордюрного камня, завести намывной песок для детской игровой зоны, а также продумать вариант расширения площадки перед обелиском для проведения мероприятий.
Местные жители попросили главу администрации Пензы огородить зеленую зону, чтобы защитить ее от крупного рогатого скота, который портит насаждения и газон.
– Это место должно быть открытым, доступным как и любой другой сквер, – сказал Виктор Кувайцев и поручил главе Железнодорожного района провести беседу с владельцами скота и призвать их к соблюдению Правил благоустройства.
Также районной администрации необходимо организовать встречу с жителями близлежащих многоквартирных домов, чтобы оказать им консультацию по вопросам обеспечения поставки тепла, вывоза мусора и другим темам, волнующих собственников жилья.
Новость: Администрация города Пензы 21 мая 2017
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