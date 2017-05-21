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«Мир начинается с меня!»
Сегодня в Пензе
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По инициативе отдела по делам молодежи, культуре, физкультуру и спорту администрации Городищенского района и учреждения дополнительного образования Городищенского района на центральной площади г. Городище состоялся ежегодный фестиваль детских общественных организаций и объединений «Мир начинается с меня!», приуроченной к 95-ти летию со дня образования пионерской организации. С приветственным словом к участникам фестиваля обратилась начальник отдела по делам молодежи, культуре, физкультуре и спорту администрации Городищенского района Марина Лященко. В фестивале приняли участие: Участники детских организаций в творческой форме рассказали о деятельности своей организации. Помимо этого в ходе конкурса ребята смогли продемонстрировать свои знания по детскому движению, показать взаимопонимание и умение работать в команде. По окончании фестиваля участникам вручены Грамоты главы администрации Городищенского района Генадия Березина.
По инициативе отдела по делам молодежи, культуре, физкультуру и спорту администрации Городищенского района и учреждения дополнительного образования Городищенского района на центральной площади г. Городище состоялся ежегодный фестиваль детских общественных организаций и объединений «Мир начинается с меня!», приуроченной к 95-ти летию со дня образования пионерской организации.
С приветственным словом к участникам фестиваля обратилась начальник отдела по делам молодежи, культуре, физкультуре и спорту администрации Городищенского района Марина Лященко.
В фестивале приняли участие:
Участники детских организаций в творческой форме рассказали о деятельности своей организации. Помимо этого в ходе конкурса ребята смогли продемонстрировать свои знания по детскому движению, показать взаимопонимание и умение работать в команде.
По окончании фестиваля участникам вручены Грамоты главы администрации Городищенского района Генадия Березина.
Новость: Администрация Городищенского района 21 мая 2017
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