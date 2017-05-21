По инициативе отдела по делам молодежи, культуре, физкультуру и спорту администрации Городищенского района и учреждения дополнительного образования Городищенского района на центральной площади г. Городище состоялся ежегодный фестиваль детских общественных организаций и объединений «Мир начинается с меня!», приуроченной к 95-ти летию со дня образования пионерской организации.

С приветственным словом к участникам фестиваля обратилась начальник отдела по делам молодежи, культуре, физкультуре и спорту администрации Городищенского района Марина Лященко.

В фестивале приняли участие:

волонтерский отряд « Прометей» ( с. Нижняя Елюзань);

объединение «ВМЕСТЕ» (с. Канаевка);

объединение «ЮИД» (г. Городище);

объединение «Цветы жизни» (р.п. Чаадаевка);

объединение «Юность» и Планета «ВИД» (с. Средняя Елюзань);

волонтерский отряд «Надежда» (с.Чадаевка);

патриотический клуб «Патриот» (с. Старые Турдаки);

экологический отряд «ЭКО» (г. Сурск).

Участники детских организаций в творческой форме рассказали о деятельности своей организации. Помимо этого в ходе конкурса ребята смогли продемонстрировать свои знания по детскому движению, показать взаимопонимание и умение работать в команде.

По окончании фестиваля участникам вручены Грамоты главы администрации Городищенского района Генадия Березина.