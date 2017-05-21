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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Воскресенье, 21 мая 2017
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«Мир начинается с меня!»
Сегодня в Пензе
 

По инициативе отдела по делам молодежи, культуре, физкультуру и спорту администрации Городищенского района  и  учреждения дополнительного образования  Городищенского района  на центральной площади г. Городище  состоялся  ежегодный фестиваль детских общественных организаций и объединений «Мир начинается с меня!», приуроченной к 95-ти летию со дня образования пионерской организации. 

С приветственным словом к участникам фестиваля  обратилась начальник отдела по делам молодежи, культуре, физкультуре и спорту администрации Городищенского района Марина Лященко. 

В фестивале  приняли участие:

  • волонтерский отряд « Прометей» ( с. Нижняя Елюзань);
  • объединение «ВМЕСТЕ» (с. Канаевка);
  • объединение «ЮИД» (г. Городище);
  • объединение «Цветы жизни» (р.п. Чаадаевка);
  • объединение «Юность» и Планета «ВИД» (с. Средняя Елюзань);
  • волонтерский отряд «Надежда» (с.Чадаевка);
  • патриотический клуб «Патриот» (с. Старые Турдаки);
  • экологический отряд «ЭКО» (г. Сурск).

Участники  детских организаций в творческой форме рассказали о деятельности своей организации. Помимо этого в ходе конкурса ребята смогли продемонстрировать свои знания по детскому движению, показать взаимопонимание и умение работать в команде.

По окончании фестиваля  участникам вручены  Грамоты главы администрации Городищенского района Генадия Березина.

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